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قطر تدين قرار الاحتلال مصادرة أراضي بالقدس

12/13/2023 3:05:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 13 كانون الأول (بترا)- دانت قطر بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، لبناء قطار هوائي.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، القرار انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وقرارات منظمة "اليونسكو" ذات الصلة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
وحذرت من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة، لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت الخارجية أن القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ هـ ح
13/12/2023 19:22:10

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