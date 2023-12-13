قطر تدين قرار الاحتلال مصادرة أراضي بالقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 13 كانون الأول (بترا)- دانت قطر بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، لبناء قطار هوائي.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، القرار انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وقرارات منظمة "اليونسكو" ذات الصلة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
وحذرت من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة، لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت الخارجية أن القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ هـ ح
13/12/2023 19:22:10
MENAFN13122023000117011021ID1107590481
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