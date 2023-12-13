شباب الأردن يفوز على مغير السرحان في افتتاح الجولة العاشرة من دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- فاز فريق شباب الأردن على نظيره مغير السرحان، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وجاء فوز شباب الأردن في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير محمد بالزرقاء بهدفين مقابل هدف، سجلهم أحمد صبره وخالد أبو رياش، فيما سجل هدف مغير السرحان أحمد عبدالقادر.
وتستكمل لقاءات الجولة غدا الخميس بمواجهة معان ضيفه شباب العقبة عند الرابعة على استاد الأمير محمد، ولقاء الفيصلي مع الحسين عند السادسة والنصف مساء على استاد عمان.
ويحل السلط ضيفا على الجليل عند الرابعة عصر الجمعة على استاد الحسن، فيما يلتقي سحاب مع الوحدات عند السادسة والنصف مساء على استاد عمان.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر السبت، على ملعب البترا.
--(بترا)
ض ع/ن ح/ هـ ح
13/12/2023 19:19:20
MENAFN13122023000117011021ID1107590480
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