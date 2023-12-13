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شباب الأردن يفوز على مغير السرحان في افتتاح الجولة العاشرة من دوري المحترفين

12/13/2023 3:05:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- فاز فريق شباب الأردن على نظيره مغير السرحان، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وجاء فوز شباب الأردن في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير محمد بالزرقاء بهدفين مقابل هدف، سجلهم أحمد صبره وخالد أبو رياش، فيما سجل هدف مغير السرحان أحمد عبدالقادر.
وتستكمل لقاءات الجولة غدا الخميس بمواجهة معان ضيفه شباب العقبة عند الرابعة على استاد الأمير محمد، ولقاء الفيصلي مع الحسين عند السادسة والنصف مساء على استاد عمان.
ويحل السلط ضيفا على الجليل عند الرابعة عصر الجمعة على استاد الحسن، فيما يلتقي سحاب مع الوحدات عند السادسة والنصف مساء على استاد عمان.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر السبت، على ملعب البترا.
--(بترا)
ض ع/ن ح/ هـ ح
13/12/2023 19:19:20

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