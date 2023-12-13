حوارية في اليرموك تناقش تحديات الشباب بالقطاع السياحي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 كانون الأول (بترا)- نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تناولت التحديات والاحتياجات التنموية لشباب محافظة إربد في القطاع السياحي.

وأكدت مديرة المركز، الدكتورة بتول المحيسن، أهمية تنمية القطاع السياحي بما يتوافق مع الجهود والرؤية الملكية في تنمية القطاع السياحة ورفده بكل الإمكانيات، مشيرة إلى أن كلية السياحة والفنادق في اليرموك تحتضن خبرات علمية كفؤة بهذا المجال، و لا تدخر جهداً في الإسهام بخدمة هذا القطاع المهم.

وأشارت إلى أهمية إشراك الطلبة في مثل هذه الجلسات التوعوية والتعاون مع مختلف المؤسسات التنموية لتحديد التحديات والمشكلات ووضع الخطط التنفيذية الفاعلة لمواجهة أي تحد وصنع إنجازات واضحة.

بدوره، أكد عميد كلية السياحة، الدكتور أكرم رواشدة، أهمية زيادة وتفعيل إشراك المرأة في العمل بالقطاع السياحي، مبينا أن العمل في القطاع السياحي ليس حكرا على شعب أو جنس دون آخر.

وأشار إلى ضرورة تمكين الشباب وتزويدهم بمعارف ومهارات تمكنهم من الاضطلاع بدورهم التنموي، لافتا إلى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للقطاع السياحي الذي يشكل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى ضرورة توحيد الجهود لإبراز مدينة إربد على خارطة السياحة الأردنية، لا سيما أنها تضم 5 من مدن الديكابولس الرومانية، وتضم نحو 500 قرية ما يشجع السياحة الريفية فيها.

من جانبه، قال مدير عام مركز " نحن ننهض" عامر أبو دلو، إن تنظيم هذه الجلسة جاء ضمن رؤية المركز القائمة على الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات.

وأضاف أن مجلس شباب 21 في المركز ينفذ حاليا 3 مبادرات، هي "شباب وبلديات" و"دليل الاحتياجات"، و"لفتة" التي تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات السياحية في لواءي الكورة والأغوار الشمالية التي جاءت هذه الجلسة ضمن أنشطتها.

وتضمنت الجلسة عرضا تقديميا عن المسار السياحي لمناطق طبقة فحل، وبرقش، ووادي الريان، والتحديات التي تواجه السياحة في هذه المناطق ومنها: وجود أحواض متنازع عليها، وافتقارها لمكاتب سياحية، وضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

-- (بترا)

أ غ / ن ح/ هـ ح

13/12/2023 19:17:56