حوارية في اليرموك تناقش تحديات الشباب بالقطاع السياحي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 كانون الأول (بترا)- نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تناولت التحديات والاحتياجات التنموية لشباب محافظة إربد في القطاع السياحي.
وأكدت مديرة المركز، الدكتورة بتول المحيسن، أهمية تنمية القطاع السياحي بما يتوافق مع الجهود والرؤية الملكية في تنمية القطاع السياحة ورفده بكل الإمكانيات، مشيرة إلى أن كلية السياحة والفنادق في اليرموك تحتضن خبرات علمية كفؤة بهذا المجال، و لا تدخر جهداً في الإسهام بخدمة هذا القطاع المهم.
وأشارت إلى أهمية إشراك الطلبة في مثل هذه الجلسات التوعوية والتعاون مع مختلف المؤسسات التنموية لتحديد التحديات والمشكلات ووضع الخطط التنفيذية الفاعلة لمواجهة أي تحد وصنع إنجازات واضحة.
بدوره، أكد عميد كلية السياحة، الدكتور أكرم رواشدة، أهمية زيادة وتفعيل إشراك المرأة في العمل بالقطاع السياحي، مبينا أن العمل في القطاع السياحي ليس حكرا على شعب أو جنس دون آخر.
وأشار إلى ضرورة تمكين الشباب وتزويدهم بمعارف ومهارات تمكنهم من الاضطلاع بدورهم التنموي، لافتا إلى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للقطاع السياحي الذي يشكل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى ضرورة توحيد الجهود لإبراز مدينة إربد على خارطة السياحة الأردنية، لا سيما أنها تضم 5 من مدن الديكابولس الرومانية، وتضم نحو 500 قرية ما يشجع السياحة الريفية فيها.
من جانبه، قال مدير عام مركز " نحن ننهض" عامر أبو دلو، إن تنظيم هذه الجلسة جاء ضمن رؤية المركز القائمة على الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات.
وأضاف أن مجلس شباب 21 في المركز ينفذ حاليا 3 مبادرات، هي "شباب وبلديات" و"دليل الاحتياجات"، و"لفتة" التي تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات السياحية في لواءي الكورة والأغوار الشمالية التي جاءت هذه الجلسة ضمن أنشطتها.
وتضمنت الجلسة عرضا تقديميا عن المسار السياحي لمناطق طبقة فحل، وبرقش، ووادي الريان، والتحديات التي تواجه السياحة في هذه المناطق ومنها: وجود أحواض متنازع عليها، وافتقارها لمكاتب سياحية، وضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
-- (بترا)
أ غ / ن ح/ هـ ح
13/12/2023 19:17:56
MENAFN13122023000117011021ID1107590479
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