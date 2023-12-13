المفرق: المباشرة بالمرحلة الثانية من صيانة المراكز الصحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 13 كانون الأول (بترا)- باشرت مديرية صحة محافظة المفرق، بتنفيذ المرحلة الثانية من صيانة المراكز الصحية في المحافظة.
وقال مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، إن المرحلة تشمل 15 مركزا شاملا وفرعيا في مناطق: الزعتري، والخالدية، والأشرفية، وعمرة وعميرة، وسما السرحان، وحوشا، والكوم الأحمر، والدفيانة، والمنصورة، والباعج، وثغرة الحب، وجابر السرحان.
ولفت إلى أن أعمال الصيانة بدأت بـ8 مراكز صحية ذات أولوية، في حين سيتم استكمال صيانة باقي المراكز قريبا.
وأضاف لـ(بترا) اليوم الأربعاء، أن المديرية تسلمت في وقت سابق من العام الحالي، 15 مشروع صيانة وإعادة تأهيل لمراكز صحية، لافتا ان التكلفة الإجمالية لمشاريع الصيانة تبلغ نحو 2 مليون دينار.
من جانب آخر، قال مكاحلة إن مركز صحي المفرق الشامل حصل على المركز البرونزي ضمن مسابقة حصاد الجودة التي نظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية على مستوى المملكة.
وبين أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تفاني كادر المركز وجهوده الكبيرة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، ما عزز مكانته كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية.
بدوره، أشاد رئيس مركز صحي المفرق الشامل الدكتور وصفي المشاقبة، بجهود كادر المركز في تقديم خدمات صحية شاملة وفعّالة، والالتزام بتقديم رعاية صحية مميزة.
--(بترا)
ه ق/ن ح/رق
13/12/2023 18:39:24
MENAFN13122023000117011021ID1107590478
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