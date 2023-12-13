المفرق: المباشرة بالمرحلة الثانية من صيانة المراكز الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 13 كانون الأول (بترا)- باشرت مديرية صحة محافظة المفرق، بتنفيذ المرحلة الثانية من صيانة المراكز الصحية في المحافظة.

وقال مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، إن المرحلة تشمل 15 مركزا شاملا وفرعيا في مناطق: الزعتري، والخالدية، والأشرفية، وعمرة وعميرة، وسما السرحان، وحوشا، والكوم الأحمر، والدفيانة، والمنصورة، والباعج، وثغرة الحب، وجابر السرحان.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة بدأت بـ8 مراكز صحية ذات أولوية، في حين سيتم استكمال صيانة باقي المراكز قريبا.

وأضاف لـ(بترا) اليوم الأربعاء، أن المديرية تسلمت في وقت سابق من العام الحالي، 15 مشروع صيانة وإعادة تأهيل لمراكز صحية، لافتا ان التكلفة الإجمالية لمشاريع الصيانة تبلغ نحو 2 مليون دينار.

من جانب آخر، قال مكاحلة إن مركز صحي المفرق الشامل حصل على المركز البرونزي ضمن مسابقة حصاد الجودة التي نظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية على مستوى المملكة.

وبين أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تفاني كادر المركز وجهوده الكبيرة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، ما عزز مكانته كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية.

بدوره، أشاد رئيس مركز صحي المفرق الشامل الدكتور وصفي المشاقبة، بجهود كادر المركز في تقديم خدمات صحية شاملة وفعّالة، والالتزام بتقديم رعاية صحية مميزة.

--(بترا)

ه ق/ن ح/رق

13/12/2023 18:39:24