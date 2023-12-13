حريق بسيط على متن باخرة في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 13 كانون الأول (بترا) أمين المعايطه- شب حريق بسيط على متن باخرة رست على رصيف شركة الموانئ الصناعية في العقبة، تحمل مادة الكبريت وتعود إلى الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (JIFCO) .

واكدت سلطة العقبة الاقتصادية، في بيان اليوم الاربعاء، أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل قسم كوادر السلامة العامة في شركة الموانئ الصناعية، وبمساندة فريق السلامة العامة في المجمع الصناعي .

ووصلت كوادر الدفاع المدني للموقع، للتأكد من عمليات السيطرة والاخماد التام للحريق، ولم تقع أية أضرار مادية أو بشرية، حيث يتم إجراء عمليات التفتيش والصيانة اللازمة، وفور الانتهاء سيتم البدء باستكمال عمليات التفريغ اعتيادياً.

بدورها، تابعت كوادر البيئة في سلطة منطقة العقبة، جميع الإجراءات المتخذة والأسباب المؤدية للحادث، والآثار البيئية المترتبة عليه.

--(بترا)





ا م/ ف م

13/12/2023 18:08:13