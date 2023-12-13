الجزيرة يظفر بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- ظفر فريق الجزيرة بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023، بعد فوزه على فريق البقعة 2-1، في المباراة الختامية التي جرت اليوم على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

وسلم نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة كأس البطولة لقائد فريق الجزيرة، كما سلم اللاعبين الميداليات الذهبية.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق العربي على الصريح 4-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير هاشم في مدينة الرمثا.

وكان فريقا الجزيرة والصريح صعدا رسميا إلى مصاف أندية المحترفين بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الأولى.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

13/12/2023 17:52:56