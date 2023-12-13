الجزيرة يظفر بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- ظفر فريق الجزيرة بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023، بعد فوزه على فريق البقعة 2-1، في المباراة الختامية التي جرت اليوم على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
وسلم نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة كأس البطولة لقائد فريق الجزيرة، كما سلم اللاعبين الميداليات الذهبية.
وفي مباراة ثانية، فاز فريق العربي على الصريح 4-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير هاشم في مدينة الرمثا.
وكان فريقا الجزيرة والصريح صعدا رسميا إلى مصاف أندية المحترفين بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الأولى.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
13/12/2023 17:52:56
MENAFN13122023000117011021ID1107590476
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