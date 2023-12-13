اتفاقية بين وزارة الزراعة والمجلس النرويجي للاجئين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة مع المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمكين ودعم التعاونيات وصغار المزارعين والعاملين في القطاع بمحافظتي إربد والمفرق من الأردنيين واللاجئين، بقيمة 8.6 مليون دولار.
ويهدف المشروع الذي يأتي بإشراف الوزارة وتنفيذ جمعيات "هلفيتاس السويسرية"، و"إنقاذ الطفل"، و"تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، ومؤسسة نهر الأردن، إلى بناء قدرات الجمعيات المحلية الصغيرة العاملة في القطاع الزراعي وصغار المزارعين، وبناء شراكات بين التجار والشركات الرائدة في جميع أنحاء المملكة.
وثمن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، جهود ودعم المجلس النرويجي والجهات المنفذة العاملة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من المشروع يصل إلى 11718 مستفيدا، ما ينسجم مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحاور التنمية الريفية وتمكين المرأة، والحصاد المائي، ودعم الجمعيات التعاونية، ومحور التسويق الزراعي.
كما يهدف المشروع الذي يقدم منحا بين 3 و3.5 ألف دولار، إلى تسهيل وصول صغار المزارعين والجمعيات إلى الأسواق، وبيع المنتجات الريفية، وتقديم المنح المالية للشركات الزراعية، وتنظيم التدريب للجمعيات المحلية، والتوعية للممارسات الزراعية الذكية، وإعادة بناء منشآت الحصاد المائي، إضافة إلى تشبيك المستفيدين مع القطاع الخاص، وإنشاء مجموعة الادخار.
--(بترا)
رح/م ف/رق
13/12/2023 17:51:57
MENAFN13122023000117011021ID1107590475
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