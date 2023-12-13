اتفاقية بين وزارة الزراعة والمجلس النرويجي للاجئين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة مع المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمكين ودعم التعاونيات وصغار المزارعين والعاملين في القطاع بمحافظتي إربد والمفرق من الأردنيين واللاجئين، بقيمة 8.6 مليون دولار.

ويهدف المشروع الذي يأتي بإشراف الوزارة وتنفيذ جمعيات "هلفيتاس السويسرية"، و"إنقاذ الطفل"، و"تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، ومؤسسة نهر الأردن، إلى بناء قدرات الجمعيات المحلية الصغيرة العاملة في القطاع الزراعي وصغار المزارعين، وبناء شراكات بين التجار والشركات الرائدة في جميع أنحاء المملكة.

وثمن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، جهود ودعم المجلس النرويجي والجهات المنفذة العاملة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من المشروع يصل إلى 11718 مستفيدا، ما ينسجم مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحاور التنمية الريفية وتمكين المرأة، والحصاد المائي، ودعم الجمعيات التعاونية، ومحور التسويق الزراعي.

كما يهدف المشروع الذي يقدم منحا بين 3 و3.5 ألف دولار، إلى تسهيل وصول صغار المزارعين والجمعيات إلى الأسواق، وبيع المنتجات الريفية، وتقديم المنح المالية للشركات الزراعية، وتنظيم التدريب للجمعيات المحلية، والتوعية للممارسات الزراعية الذكية، وإعادة بناء منشآت الحصاد المائي، إضافة إلى تشبيك المستفيدين مع القطاع الخاص، وإنشاء مجموعة الادخار.

--(بترا)

رح/م ف/رق

13/12/2023 17:51:57