3410 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

3410 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس
التاريخ
12/13/2023 3:05:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الثلاثاء بلغ 3410 ميجا واط.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط خلال آب الماضي.
--(بترا)
م ف/ ن ح/رق
13/12/2023 17:44:34
MENAFN13122023000117011021ID1107590474
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