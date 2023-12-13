3410 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الثلاثاء بلغ 3410 ميجا واط. وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط خلال آب الماضي. --(بترا) م ف/ ن ح/رق 13/12/2023 17:44:34

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