رئيس لجنة فلسطين النيابية: مشروع تهجير الفلسطينيين لن يمر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، المهندس فراس العجارمة، أن مشروع الاحتلال الإسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من خلال حربه الوحشية على قطاع غزة "لن يمر لأن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه".

وأشار العجارمة خلال مشاركته عبر تقنية "زووم" في الملتقى الشعبي لإسناد غزة، الذي عقده المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس الثلاثاء، إلى موقف الأردن المتقدم في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة، ورفض التهجير، موضحا أن القوانين كفلت لأصحاب الأرض أن يدافعوا عن حقوقهم حتى وإن كان ذلك بالسلاح.

وطالب العالم أجمع بتحمل مسئوليته تجاه الوضع الكارثي في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي خلّف آلاف الشهداء، ودمار كبير في البنية التحتية.

وأكد العجارمة أن معركة السابع من تشرين الأول، جاءت كرد فعل طبيعي على حصار غزة والتضييق عليها واعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الحتمية التاريخية للقضية الفلسطينية هي التي ستنتصر من خلال تمسك الفلسطينيين بأرضهم.

وشدد على أهمية ملاحقة الاحتلال قانونياً ووضع حد لجرائمه في قطاع غزة، قائلا: إن "هذه الدولة المارقة يجب أن تقف عند حدها".

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

13/12/2023 17:38:02