وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جنيف 13 كانون الأول (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش أعمال منتدى اللاجئين الذي بدأ أعماله في جنيف اليوم الأربعاء.
وبحث الوزيران نتائج اللقاءات، التي أجرتها اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة مع عدد من المسؤولين الدوليين لحشد موقف دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وإيصال مساعدات إنسانية فورية كافية للقطاع، مؤكداً ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف صارم يفرض وقفه.
كما بحث الصفدي وعبداللهيان الأوضاع في سوريا، حيث حذر الصفدي من استمرار محاولات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن.
وقال الصفدي إن المملكة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لمنع استمرار هذا التهديد لأمن الأردن الوطني، بما في ذلك ضرب وملاحقة المجرمين الذين يعتدون على أمن الأردن أينما وجدوا.
وبين أن المسؤولين عن الاعتداء على أمن الأردن، أمس الثلاثاء، الذي ارتقى نتيجته الشهيد الوكيل الأول إياد عبدالحميد النعيمي، وأصيب خلاله أحد أفراد القوات المسلحة أيضاً، لن يفلتوا من العقاب وسيدفعون ثمن عدوانهم وجريمتهم.
--(بترا)
ص خ/رق
13/12/2023 17:30:04
MENAFN13122023000117011021ID1107590441
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