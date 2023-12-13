مستشار الأمن القومي الأميركي يزور إسرائيل غدا

مستشار الأمن القومي الأميركي يزور إسرائيل غدا
التاريخ
12/13/2023 2:54:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 13 كانون الأول (بترا)- يزور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إسرائيل غدا الخميس، وذلك بعد ظهور خلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي، بحسب واشنطن تايمز.
ويلتقي ساليفان، يومي الخميس والجمعة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، و"حكومة الحرب" الإسرائيلية، والرئيس إسحاق هرتسوغ، وفق بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون.
--(بترا)
ب خ/ن ح/رق
13/12/2023 17:24:13
MENAFN13122023000117011021ID1107590402
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