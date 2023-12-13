مستشار الأمن القومي الأميركي يزور إسرائيل غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 13 كانون الأول (بترا)- يزور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إسرائيل غدا الخميس، وذلك بعد ظهور خلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي، بحسب واشنطن تايمز.

ويلتقي ساليفان، يومي الخميس والجمعة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، و"حكومة الحرب" الإسرائيلية، والرئيس إسحاق هرتسوغ، وفق بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون.

--(بترا)

ب خ/ن ح/رق

13/12/2023 17:24:13