بريطاني صاحب أبطأ ضربات قلب في العالم

يعد شاب بريطاني يبلغ من العمر 24 عاماً، صاحب أبطأ نبض في العالم، حيث لا يتجاوز معدل ضربات قلبه 22 نبضة في الدقيقة.

تنبه الشاب كاميرون جونسون الذي يعيش في نيوكاسل، لأول مرة إلى انخفاض نبضه الشديد عبر جهاز لتتبع الصحة، في نفس الوقت الذي كان يعاني خلاله من نوبات دوار عرضية.

وعندما زار طبيب قلب متخصصاً في شهر يوليو الماضي، حسب موقع 24 الإلكتروني، أكد له أن معدل نبضه منخفض للغاية، وطلب له سيارة إسعاف على الفور. وبعد عدة فحوصات، قال الأطباء إن نبضه المنخفض لا يشكل خطراً على حياته.

وأشار جونسون، إلى أنه كان متخوفاً من أن يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب، لكن الأطباء قالوا إنه لا فائدة من إعطائه جهازاً في مثل هذا العمر المبكر، لأنه سيؤدي في الواقع إلى المزيد من الضرر.

وعلى الرغم من نوبات الدوار التي يعاني منها، يقول جونسون إن معدل ضربات قلبه لا يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية، وممارسة التمارين الرياضية عدة مرات في الأسبوع، بما في ذلك الجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجات، ولعب كرة القدم وكرة الريشة.

ومن المتوقع أن يدخل جونسون موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كصاحب أبطأ معدل ضربات قلب في العالم.

وبحسب الخبراء، تتراوح معدلات ضربات القلب الطبيعية بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، اعتماداً على مستويات النشاط. وتختلف حسب النشاط، حيث تتباطأ أثناء النوم وتتسارع أثناء ممارسة الرياضة.

ويعد انخفاض معدل ضربات القلب، إلى أقل من 60 نبضة في الدقيقة، علامة على وجود مشكلة في النظام الكهربائي للقلب. وتُعرف هذه الحالة طبياً باسم بطء القلب، ويمكن أن تسبب الإغماء والتعب.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليوني بريطاني يعانون من مشاكل في ضربات القلب، ويمكن لمعظمهم أن يعيشوا حياة طبيعية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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