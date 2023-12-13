قصائد تحلق في فضاء الجمال في بيت الشعر بالشارقة

نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية الثلاثاء، شهدها جمهور لافت ملأ ساحة البيت، وشارك فيها الشعراء: أحمد عماد الدين، وروضة المكطف، وماجد عبدالله، وسليمان الزعبي، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت.

قدمت الأمسية مريم كويس، التي عبرت عن امتنانها للدور المحوري الذي يؤديه بيت الشعر في الساحة الثقافية، خصوصاً أنه يوثق لمرحلة مهمة في تاريخ الشعر العربي، من خلال الإضاءة على الكثير من النماذج الشعرية التي تستمتع بإلقاء الشعر في أجواء تفاعلية، وسط جمهور محب للشعر ومقدر لما يدور في المحيط الثقافي من إبداع، في ظل وجود تجارب حقيقية لها طابعها الخاص، وتمتلك القدرة على التحليق في فضاءات الجمال، مثمنة هذه الجهود التي تتنامى بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تمثل مبادراته أهمية كبيرة للشعر والشعراء في كل مكان.



تجارب

وقد حلقت قصائد الشعراء في فضاء الجمال، واستطاعت أن تؤثر بفاعليتها في نفوس الحضور، حيث ركزت القصائد على إبراز الهم الإنساني وتراكماته في الحياة، بما يتسق مع تجارب الشعراء الذاتية، فاكتمل المشهد بالكلمات المضيئة التي تحمل عبق الإبداع، فضلاً عن أن أشعارهم عبرت عن طرائقهم في معالجة قضاياهم الأدبية، فطرحوا أسئلة جوهرية تحاكي الواقع، وتحتشد بالصور التعبيرية والخيال الحر، فتفاعل معهم الجمهور الذي ملأ جنبات بيت الشعر، على تنوعه وتمثيله لكل الفئات المثقفة، والمقدرة لدور الشعر في تجميل وجه الحياة.



افتتح القراءات الشاعر أحمد عماد الدين الذي امتلك طاقة تخيلية عالية وقدرة على ملامسة مشاعر المتلقين، فقرأ في البداية قصيدة «صمتٌ مقيم»، التي وظف فيها مشاعره بوعي، فهو لا يتخلى عن مثاليته التي هي أداته الوحيدة في رد سهام الظلام، وفق معادلته الشعرية الخاصة، فيقول:



سأذودُ عني ما يداوي عِلَّتي

وأطيلُ صمتي فالكلامُ مؤجَّلُ

فهناك طيفُ الرّاحلينَ يقولُ لي

وأنا سُهامٌ في الظَّلامِ يُهروِلُ

واستطاعت الشاعرة روضة المكطف ثاني شعراء الأمسية - بإيقاعاتها الممزوجة بعطر الشعر- أن تحشد معانيها الرقيقة في القصيدة الأولى التي قرأتها وحملت عنوان «أكبرُ الشعراء» فوضعت رؤيتها الخاصة للشعر برمزية عالية:



من قالَ «إني شاعرٌ» فُتِحَت له

أبوابُ هذا البيتِ حيثُ البوصلة

ما أكثر الشعراء حين تعُـــــدّهم

وهم القلائلُ.. يا لهذي المعضلة

وعبر الشاعر ماجد عبدالله ثالث شعراء الأمسية عن نموذجه الإبداعي، من خلال قراءاته الشعرية التي تفاعل معها الجمهور فجاءت القصيدة الأولى بعنوان «هذا أنا الأمل الذي لا ينتهي» التي تمتاز بسيطرة روح التفاؤل عليها والتي يقول فيها:

النورُ في قلبي ووجهي مُشرِقُ

وعلى شِفاهي بَسمةٌ تترقرقُ

أرنو إلى العَليا بقلبٍ حالمٍ

كالطيرِ في جَوِّ السماءِ أُحلّقُ



وعكست صور الشاعر سليمان الزعبي آخر شعراء الأمسية إيقاعات خاصة، تفاعل معها الجمهور، حيث قرأ في البداية مقطوعة شعرية - أعدها خصيصاً لمواجهة المتلقين - موسومة بعطر البلاغة والبيان، يقول فيها:



طـبـتم وطـاب بـنا الـلقاء بـكم كـما

طاب البيان على... النفوس الذائقة



مـعكم يـفوح مـن البلاغة عطرها..

تـبـقـى نـسـائـمها بــروحـي عالقة



وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمتها.