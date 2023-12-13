«الخط العربي بين التجلي والأصالة».. إبداعات تجمع الخطوط التاريخية والأساليب المعاصرة

انطلق معرض «الخط العربي بين التجلي والأصالة»، الذي يقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية؛ وافتتح المعرض عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومدير المهرجان.

حضر الافتتاح د. محمد يوسف رئيس الجمعية، إضافة إلى عدد من الفنانين المشاركين في المهرجان، وجمهور كبير من محبي الخط العربي.

شمل المعرض مجموعة من الأعمال الخطية المميزة لـ7 خطاطين عرب، هم: تاج السر حسن من السودان، وخالد حنيش من العراق، وباسم الساير، ومحمد الحداد من سوريا، وحسام عبد الوهاب، وخليفة الشيمي، وفكري النجار من مصر.

وتجول العويس والقصير في صالات عرض الجمعية، حيث تعلو الجدران مجموعة من الأعمال ذات تكوينات محكمة على النسب الهندسية وقواعد الخط الرصينة، وتحمل في طياتها نصوصاً قرآنية، وأحاديث شريفة، وقصائد، وحكم، وغيرها من النصوص، فيما استمع الحضور إلى شروحات الخطاطين حول أعمالهم.

يجمع المعرض بين الخطوط العربية التاريخية القديمة التي تعود إلى القرن الخامس العشر (الرابع الهجري)، كخط التوقيع في لوحات الفنان السوداني تاج السر، وبين الأساليب الإبداعية الجديدة في فن الخط المعاصر، فيما حاولت بعض الأعمال الخطية التوافق مع شعار المهرجان «تجليات»، حيث تداخلت النصوص بخطوط حيوية متنوعة، منها: التكوين بخط الثلث الجلي، والتكوين الدائري بخط الثلث الجلي الذي يعد من أصعب الخطوط العربية.

تأتي مشاركة الجمعية في نسخة مهرجان الفنون الإسلامية «الدورة 25»، لتتجلى رؤيتها وتتكامل مع المنظور الذي يكشف عن عمق التجربة للفنانين الأعضاء في الجمعية، واجتراح أعمال فنية تستبطن مكونات الخط العربي وجمالياته.