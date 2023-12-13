جوارديولا وإنزاجي وسباليتي في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تم الكشف عن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في العالم لعام 2023، ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأعلن فيفا على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين على هذه الجائزة، حيث ضمت الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، ومواطنه لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي الإيطالي السابق، الذي يتولى حاليا تدريب منتخب إيطاليا.
ويتم منح الجائزة للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للرجال للفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.
ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي سوف تحتضنه العاصمة البريطانية لندن في 15يناير المقبل.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN13122023000110011019ID1107590435
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.