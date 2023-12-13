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جوارديولا وإنزاجي وسباليتي في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

12/13/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم الكشف عن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في العالم لعام 2023، ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعلن فيفا على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين على هذه الجائزة، حيث ضمت الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، ومواطنه لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي الإيطالي السابق، الذي يتولى حاليا تدريب منتخب إيطاليا.

ويتم منح الجائزة للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للرجال للفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي سوف تحتضنه العاصمة البريطانية لندن في 15يناير المقبل.

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