كانتي يحذر الاتحاد من مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

قال نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد السعودي إن على فريقه الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهة الأهلي المصري في دور الثمانية لكأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الجمعة.

وسجل كانتي هدفا في فوز الاتحاد 3-صفر على أوكلاند سيتي بطل منطقة الأوقيانوس في افتتاح البطولة المقامة في مدينة جدة السعودية ليتقدم بطل السعودية لمواجهة الأهلي بطل أفريقيا.

ويتأهل الفائز لمواجهة فلومينينسي البرازيل بطل كأس ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية.

ويستعين لاعب وسط فرنسا بخبراته السابقة في البطولة بعدما توج بها مع تشيلسي عام 2021، حين حاز الأهلي على الميدالية البرونزية بعدما تفوق 4-صفر على الهلال، المنافس المحلي للاتحاد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأبلغ كانتي الصحفيين في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الأهلي فريق جيد وبطل أفريقيا. نتوقع أن تكون المباراة قوية وعلينا الاستعداد بأفضل شكل ممكن".

واستغل كانتي إبعاد خاطئ من مدافعي أوكلاند للكرة وسدد أعلى الزاوية الضيقة ليجعل النتيجة 2-صفر بعد 34 دقيقة وينهي آمال الفريق القادم من نيوزيلندا مساعدا في تحقيق الاتحاد لفوزه الثاني في كأس العالم للأندية بعد التفوق 1-صفر على الأهلي في نسخة 2005 التي أقيمت في اليابان.

وأضاف كانتي "قدمنا مباراة رائعة والفريق بذل مجهودا ممتازا... كان دفاعنا قويا في الشوط لأول ولهذا حافظنا على الشباك.

"كنا نستحق الفوز وهذا ما يمنحنا الثقة في المباراة المقبلة".

وبدا أن مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد أغلق صفحة مباراة أوكلاند بعد التقدم بثلاثة أهداف حيث قرر تغيير البرازيلي رومارينيو، صاحب الهدف الأول، قبل استبدال مواطنه إيجور كورونادو وكانتي من أجل الحفاظ على لياقتهما.

وقال كانتي "الأهلي لم يلعب في هذه الجولة ولهذا يجب أن نتعافى بشكل جيد".

ويعول الاتحاد على خبرات كانتي وكريم بنزيمة ورومارينيو وفابينيو الذين فازوا بكأس العالم للأندية من قبل مع تشيلسي وريال مدريد وكورينثيانز وليفربول على الترتيب في مواجهة الأهلي الذي حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات ويشارك في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

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