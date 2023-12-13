عبد الله بن ماجد القاسمي: نجاح كبير لدولية قفز الحواجز في كلباء

أشاد الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، بالانطلاقة المميزة للنسخة الأولى للبطولة الدولية لقفز الحواجز على شاطئ كلباء، والتي أقيمت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معرباً عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير والمشاركة المتميزة، والتي تعزز أهمية تواجد خيول قفز الحواجز من العديد من الدول الخليجية والعربية، إلى جانب العديد من الدول الأجنبية.

كما قدم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، الشكر للجنة المنظمة على الاحترافية التي ظهرت عليها المنافسات، وكذلك إضافة منافسات لقفز الحواجز والترويض بالتزامن مع بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل، ما يعني تنامي الفروسية في الإمارات، وإضافتها في الفترة الأخيرة الكثير من الإنجازات، وفي مختلف الأنشطة، مع تنامي عدد الملتحقين به، وبالرجوع إلى قوائم الفرسان قبل أربع سنوات نجد أنها تصاعدت بشكل كبير، ومشاركة فرق القفز وتواجد الفرسان بالموسم الإماراتي يؤكد التخطيط السليم، في جميع مجالات الفروسية، ونتوقع طفرة في الترويض في غضون السنوات الثلاث القادمة".

وأضاف أن نجاح النسخة الأولى يدفعنا إلى النظر مستقبلاً إلى إقامتها على مستوى أكبر من المحلي والخليجي والعربي وصولاً للعالمي، وفي ختام حديثه وجه الشكر والتقدير إلى بلدية كلباء والمجلس البلدي والشرطة والدفاع المدني بالمدينة، ولجميع اللجان العاملة بالبطولة.

إنجازات كبيرة

من جانبه، قال سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير البطولة: انطلقت بطولة جمال الخيل منذ خمس سنوات، وفي العام الماضي أضيف الترويض وقفز الحواجز، وتم ترفيع منافسات القفز السابقة إلى بطولة دولية تقام للمرة الأولى على شاطئ كلباء، ولا يسعنا سوى شكر فريق العمل، وأبناء الإمارات لقدرتهم على تنظيم البطولات الدولية في جميع مدن ومناطق الدولة، وتوفيرهم كل دواعي إنجاحها وسلامة جميع المشاركين فيها، مما يعزز من فرص الترويج الرياضي، والسياحي، واستقطاب المواهب، وتعريف أولياء الأمور بالرياضة، مضيفاً: إن رعاة كثراً شكلوا جزءاً أصيلاً من الحدث، ضمنهم جهات حكومية، واتحاد الفروسية، ولونجين، فلهم كل الشكر والتقدير على الدعم والتواجد، ونأمل في رؤية المزيد من البطولات في أماكن أخرى بالدولة، وما يثلج الصدر زيادة بطولات القفز خلال الموسم.

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