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حكم فنزويلي يدير مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة في مونديال الأندية

12/13/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم ،الذي سيدير مباراة اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية مساء الجمعة المقبل.

وأشار فيفا عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) "تويتر سابقا" اليوم الأربعاء إلى أن اللقاء سيديره الحكم الفنزويلي خيسوس فالينيزويلا، ويعاونه مواطناه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع كامبل كيرك كاوانا من نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اتحاد جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله في مواجهة ستنطلق في الساعة السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت جرينتش.

وكان الفريق السعودي تأهل لهذا الدور بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد ،في الدور التمهيدي سجلها رومارينو ونجولو كانتي وكريم بنزيما.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي واتحاد جدة للدور قبل النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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