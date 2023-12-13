حكم فنزويلي يدير مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة في مونديال الأندية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم ،الذي سيدير مباراة اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية مساء الجمعة المقبل.
وأشار فيفا عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) "تويتر سابقا" اليوم الأربعاء إلى أن اللقاء سيديره الحكم الفنزويلي خيسوس فالينيزويلا، ويعاونه مواطناه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع كامبل كيرك كاوانا من نيوزيلندا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اتحاد جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله في مواجهة ستنطلق في الساعة السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت جرينتش.
وكان الفريق السعودي تأهل لهذا الدور بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد ،في الدور التمهيدي سجلها رومارينو ونجولو كانتي وكريم بنزيما.
ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي واتحاد جدة للدور قبل النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN13122023000110011019ID1107590432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.