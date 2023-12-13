4 ملايين درهم جوائز بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت اللجنة المنظمة عن انتهاء التحضيرات الخاصة بانطلاق بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة، الأربعاء، في المنطقة المجاورة لقلعة الفجيرة التاريخية.

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي بحضور كل من: الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعلي الكعبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس لجنة الدريساج باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.

وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة سلالات الخيول العربية وأنقاها، وملاك ومُربّي واسطبلات الخيول الأصيلة من داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي: «نجحت بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية في تعزيز مكانتها وترسيخها على الساحة الرياضية العالمية انطلاقاً من حرص الإمارة متمثلاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو الاهتمام بالموروث الثقافي لدولة الإمارات والهوية الوطنية، والتعريف بها عالمياً، وبفضل دعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرياضة عامة، والرياضات التراثية خاصة، وإيمان سموه بدورها الكبير في تعزيز القيم العربية في نفوس الأجيال، وترسيخ عناصر الموروث الإماراتي والعربي الأصيل في المجتمع، والتعريف بمكانة الخيل في التراث العربي والإسلامي».

وأشار الزيودي إلى أن جوائز البطولة التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين درهم تعدّ تأكيداً على أهميتها، بالإضافة إلى جائزة «سيف الفجيرة الذهبي»، مؤكّداً أن البطولة على مدار نسخها السابقة نجحت في استقطاب أهم الخبرات في مجال منافسات الفروسية والخيول، عبر تقديم أفضل الإمكانيات في التنظيم والدعم اللوجستي والإداري، بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي مكّن البطولة من أن تكون محطة مهمة للملاك والمربين في أجندة موسم الفروسية في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج بصورة عامة.

وتوّجه الزيودي بالشكر إلى اللجان الفنية والتحكيمية والشركاء والرعاة للبطولة، لإسهامهم الكبير في إنجاح الحدث.

من جانبه قال علي مصبح الكعبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس لجنة الدريساج باتحاد الإمارات للفروسية والسباق: «إن البطولة في نسختها الثامنة هذا العام تُرسّخ مكانتها كحدثٍ هامٍ في أوساط رياضات الخيل والفروسية حول العالم، كما تم اعتماد أفضل المعايير التحكيمية العالمية في منافسات البطولة».

من جهته، قال عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، إن مشاركة المربط ورعايته في بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي هو إضافة لمسيرة المربط في المشاركات النوعية التي تهتم برياضة الخيل والفروسية في الدولة، ودعم للسمعة الرفيعة للبطولة خلال سنواتها السابقة في أوساط الرياضات التراثية عامة، ورياضة الفروسية خاصة.

وتتضمن المنافسات 6 فئات و18 شوطاً على مدى أيام البطولة الثلاثة بمشاركة فئات الأمهار، والمهرات، والأفراس، والفحول، من عمر سنة وحتى 4 سنوات فما فوق، ويتوقع أن تحقق نسخة هذا العام نجاحاً كبيراً امتداداً لما حققته خلال دوراتها الماضية، خاصة وأنها تأتي في توقيت مميز للجمهور من عشاق الخيول العربية وهي فترة إجازة الفصل الأول للمدارس بالدولة.

وتشكّل بطولة الفجيرة فرصة رائعة للجمهور بجميع فئاته للاستمتاع بجمال الخيول العربية الأصيلة وهي تستعرض جمالها على ساحة العرض وسط أجواء من الكرم والضيافة بجانب قلعة الفجيرة التاريخية مما يوفر لهم المزيد من المتعة. ومنذ نسخة 2022 أصبحت البطولة دولية وذات تصنيف عالمي.

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