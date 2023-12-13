ترامب يخسر محاولة لاستخدام الحصانة في دعوى تشهير



قضت محكمة استئناف أمريكية اليوم "الأربعاء" بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليس بمقدوره تأكيد الحصانة الرئاسية في مواجهة دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة إي. جان كارول التي تتهمه بالاغتصاب، مما يوجه انتكاسة قانونية أخرى لترامب.



وأيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن قرار قاض اتحادي برفض طلب ترامب تأكيد حقه في الحصانة، حيث وجدت أن الرئيس السابق انتظر طويلا أكثر مما يلزم لإثارة هذا الطلب كوسيلة للدفاع.

ووصفت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب في القضية، الحكم بأنه "معيب تماما" وقالت إن ترامب سيطالب المحكمة العليا "بمراجعة فورية".

وتسعى كارول من خلال الدعوى التي أقامتها ضد ترامب للحصول على ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار بسبب تعليقات أدلى بها في يونيو 2019، عندما كان في سدة الحكم، بعد أن اتهمته علنا للمرة الأولى بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بمانهاتن في منتصف التسعينيات.

ونفى ترامب معرفته بكارول، وقال إنها ليست من "النوع" الذي يفضله، وإنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها القادمة.

ورفعت كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل" دعوى قضائية في نوفمبر

2019، لكن ترامب انتظر حتى ديسمبر

2022 قبل أن يؤكد أن الحصانة الرئاسية المطلقة تحميه من الدعوى القضائية التي رفعتها كارول. وبموجب تلك الحصانة، يتمتع الرئيس بحصانة كاملة من العديد من أنواع الدعاوى المدنية أثناء توليه منصبه.

وفي يونيو رفض لويس كابلن قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن محاولة ترامب رفض النظر في دعوى كارول، ورفض لاحقا السماح للرئيس الأمريكي السابق باستخدام الحصانة، مشيرا إلى تأخره في السعي إلى تفعيلها والمصلحة العامة في المساءلة.

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف "الأربعاء" إن تلك القرارات كانت صحيحة. وتم الاستماع إلى استئناف ترامب على وجه السرعة، قبل أن يخضع للمحاكمة المقررة في 16 يناير 2024.

وحصلت كارول على حكم لصالحها في دعوى مدنية واحدة رفعتها ضد ترامب. ففي مايو، قضت هيئة محلفين بتعويض قيمته خمسة ملايين دولار لصالحها، في دعوى قضائية ثانية بتهمة الاعتداء الجنسي والتشهير بعد أن نفى ترامب مرة أخرى اتهاماتها في أكتوبر الماضي. وسيطعن ترامب في هذا الحكم.

وترامب هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في عام 2024 ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن على الرغم من أنه يواجه أربع اتهامات جنائية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في تلك القضايا

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