سيف بن زايد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، اليوم ، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة في وفاة نجله "سعيد" وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز