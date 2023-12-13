Thursday, 14 December 2023 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محاكم دبي تطلع على ممارسات الموارد البشرية لدى طيران الإمارات

12/13/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلع قسم التطوير التنظيمي في محاكم دبي، أمس، على أفضل الممارسات المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية لدى طيران الإمارات، وذلك كجزء من التزام الدائرة بتطوير بيئة عمل فعالة ومستدامة، ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تحسين الأداء وتبني نهج مبتكر وفعال يعزز فعالية العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتلبية لتطلعات فريق العمل في محاكم دبي.

وفي هذا السياق عُقد اجتماع ناقشت خلاله عائشة آل علي رئيس قسم التطوير التنظيمي، مجموعة من المحاور الرئيسة مع الموظفين المختصين من طيران الإمارات، حيث تم التطرق إلى آلية تحليل وإعداد وتقييم الوظائف، ونظام إدارة الأداء، بالإضافة إلى آلية استحداث/تحديث السياسات والمنهجيات المتعلقة بالموارد البشرية. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهم المبادرات المطبقة لدى طيران الإمارات لتحقيق سعادة الموظفين، فضلاً عن مناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه إدارات الموارد البشرية والحلول التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN13122023000110011019ID1107590428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث