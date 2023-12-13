محاكم دبي تطلع على ممارسات الموارد البشرية لدى طيران الإمارات

اطلع قسم التطوير التنظيمي في محاكم دبي، أمس، على أفضل الممارسات المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية لدى طيران الإمارات، وذلك كجزء من التزام الدائرة بتطوير بيئة عمل فعالة ومستدامة، ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تحسين الأداء وتبني نهج مبتكر وفعال يعزز فعالية العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتلبية لتطلعات فريق العمل في محاكم دبي.

وفي هذا السياق عُقد اجتماع ناقشت خلاله عائشة آل علي رئيس قسم التطوير التنظيمي، مجموعة من المحاور الرئيسة مع الموظفين المختصين من طيران الإمارات، حيث تم التطرق إلى آلية تحليل وإعداد وتقييم الوظائف، ونظام إدارة الأداء، بالإضافة إلى آلية استحداث/تحديث السياسات والمنهجيات المتعلقة بالموارد البشرية. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهم المبادرات المطبقة لدى طيران الإمارات لتحقيق سعادة الموظفين، فضلاً عن مناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه إدارات الموارد البشرية والحلول التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن.

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