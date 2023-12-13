حملة «الإمارات نظيفة» ترفع 3 أطنان نفايات برأس الخيمة

نجحت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات نظيفة» برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في رأس الخيمة، في إزالة 3 أطنان من النفايات بمشاركة 526 مشاركاً ومشاركة من مختلف المراحل العمرية، وأقيمت الحملة في منطقة مزيرع برأس الخيمة.

وأكدت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الحملة تستهدف في محطتها الخامسة بإمارة رأس الخيمة، تعزيز الوعي البيئي والاستدامة من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة للأفراد والمؤسسات المختلفة في الدولة، مشيرة إلى أن المشاركين نجحوا في جمع المخلفات من مساحة تبلغ 3 كيلومترات بمنطقة مزيرع في رأس الخيمة، وتم فصل النفايات وتوجيه المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مراكز مخصصة لذلك، وتم التعامل مع الباقي بشكل مسؤول من قبل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة للتخلص منها بشكل سليم، مؤكدة أن مشاركة الطلبة في تلك الحملات تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والحفاظ عليها وتنميتها.

وأضافت: سلطت الحملة الضوء على دور مجموعة عمل الإمارات للبيئة باعتبارها رائدة في النشاط البيئي والتعليمي في دولة الإمارات منذ عام 1991، مشيرة إلى أن مجموعة عمل الإمارات للبيئة تستهدف حشد جهود جميع شرائح المجتمع، وجمع الأشخاص من خلفيات متنوعة معاً على منصة مشتركة لمعالجة قضايا الاستدامة على مستوى عالمي.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى توسيع نفوذها في مناطق الإمارات المتبقية ومنها إمارة عجمان في يوم 14 ديسمبر، لتختتم فعالياتها يوم 16 ديسمبر في دبي، وتشجع المجتمع ككل على المشاركة بنشاط ولعب دور في المسعى الجماعي للحفاظ على البيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز