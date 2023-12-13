«بلدية دبي» و«تعاونية الاتحاد» توقعان مذكرة تفاهم

أبرمت «بلدية دبي» و«تعاونية الاتحاد» أحد أكبر تجار التجزئة في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم بشأن ضمان التوفير المستدام للسلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية لإمارة دبي، وتوطيد أواصر التعاون بينهما ضمن المجالات المرتبطة بالمحافظة على سلاسل إمداد الغذاء وتعزيز مرونتها، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز جسور التعاون بين الطرفين وتوفير كافة البيانات المتعلقة بمؤشر توفر المخزون الاستراتيجي الخاص بالسلع الغذائية الاستراتيجية، وذلك لإدراجها في منصة الأمن الغذائي لبلدية دبي، والحفاظ على قوة ومرونة واستمرارية سلاسل التوريد والإمداد.

ووقعت المذكرة كل من المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، والدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، وذلك على هامش أعمال مؤتمر دبي العالمي السابع عشر لسلامة الأغذية.

استدامة

وأكدت المهندسة الهرمودي، حرص بلدية دبي على تعزيز الشراكات والتعاون المشترك مع الشركاء العاملين في قطاع الأغذية في إمارة دبي، بما يعزز من استدامة قطاع الأغذية ومرونته، وتسهيل انسيابية سلاسل الإمداد الغذائية، مشيرة إلى أن بناء منظومة غذائية مستدامة، وتوفير سلاسل إمداد مرنة، من أولويات بلدية دبي لضمان تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي»، بشأن تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، وقدرة القطاع على مواجهة الأزمات.

وقالت الهرمودي: «ستعزز مذكرة التفاهم جهود الطرفين في ضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوريد الغذائية للعديد من السلع الاستراتيجية في السوق المحلي لإمارة دبي، بما يعزز من تنوع المخزون الاستراتيجي للأغذية في الإمارة، ويرفع الجاهزية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالأزمات والطوارئ التي من الممكن أن تؤثر على النظم الغذائية»، مشيرة إلى أنه تم البدء باختيار التجار الرئيسين وموردي السلع الغذائية الاستراتيجية كمرحلة أولى، والعمل جارٍ على جذب مزيد من التجار والموردين الرئيسين لضمان استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

مسؤولية مجتمعية

من جهته، أعرب الدكتور سهيل البستكي، عن سعادته بأن تكون تعاونية الاتحاد من أوائل المؤسسات التي تدعم الأمن الغذائي في إمارة دبي، مشيراً إلى أن التعاونية تهدف من خلال التعاون مع الجهات الحكومية إلى إرساء مفهوم المسؤولية المجتمعية والوطنية التي تُعدّ من أولويات التعاونية، وذلك لتعزيز أواصر التعاون مع جميع القطاعات والجهات لإطلاق مبادرات موجهة لأفراد المجتمع وتوسيع دورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وقال البستكي: «وضعت تعاونية الاتحاد ضمن استراتيجياتها السنوية دعم المبادرات التي تعود بالنفع العام على الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل، وستسعى جاهدة من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم توجهات بلدية دبي وتوفير جميع أشكال الدعم المعنوي لها لتحقيق الأمن الغذائي المستدام».

ونصت مذكرة التفاهم على توفير المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني لبيانات السلع الغذائية الاستراتيجية كالأرز والقمح وغيرها في منصة الأمن الغذائي، ورصد التحديات والمعوقات المؤثرة على سلاسل الإمداد، إضافة إلى مشاركة الخطط المستقبلية والجهود المبذولة لضمان توفر السلع في السوق المحلي، فضلاً عن التنسيق الاستباقي المشترك بينهما عند استشعار حدوث نقص أو تأثر إمداد السلع، بما يسهم في عملية اتخاذ القرارات والجاهزية لمواجهة مخاطر الأزمات والطوارئ في الأمور المتعلقة بالأمن الغذائي وذلك تفادياً لحدوث مخاطر النقص وسرعة معالجتها.

كذلك، نصت المذكرة في بنودها على مشاركة خطط استمرارية الأعمال لتعاونية الاتحاد في الحالات الطارئة الخاصة بعمليات الاستيراد والتخزين، ومشاركة جميع التحديات والمعوقات التي تؤثر على سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية المستوردة والمخزنة، وأيضاً التنسيق المشترك في البرامج التوعوية الخاصة باستدامة الأمن الغذائي.

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