«بيئة أبوظبي» تتعاون مع جامعتي خليفة وهارفارد لتعزيز المعرفة البيئية

عقدت هيئة البيئة – أبوظبي، شراكة مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة، وكلية «تي إتش تشان» للصحة العامة بجامعة هارفارد، لتطوير أجندة بحثية تساهم في تعزيز المعرفة العلمية بشأن تأثير الملوثات على صحة الإنسان.

ويعمل هذا المشروع على توجيه البحوث المستقبلية التي تجريها هيئة البيئة - أبوظبي وشركاؤها في قطاع الصحة العامة نحو جهودهم الرامية إلى تعزيز المعرفة العلمية. وستثري النتائج برامج المراقبة البيئية في المستقبل، وتساهم في تخطيط التدخلات للحد من أي آثار ضارة على صحة الإنسان.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لإدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «يسعدنا أن نتعاون مع هذين المركزين البحثيين المرموقين، في هذا البحث الهام الذي سيؤدي إلى تحليل شامل ومنهجي وموضوعي للحالة المعرفية الراهنة فيما يتعلق بتأثير الملوثات البيئية على صحة الإنسان في أبوظبي. وستساعدنا النتائج على تحديد الملوثات البيئية الرئيسية من منظور الصحة العامة، مما سيساعد على التأثير في سياسات هيئة البيئة - أبوظبي وبرامجها التنظيمية والمشاركة المجتمعية».

بدوره، قال الدكتور سينثيل كومار راجاسيكاران، نائب عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة للشؤون الأكاديمية والإكلينيكية: «ساهمت المنحة المقدمة من هيئة البيئة - أبوظبي في تمكيننا من إجراء شراكة مع جامعة هارفارد، والوصول إلى المواهب ذات المستوى العالمي التي يمتلكونها في دراسة تلوث الهواء وابتكار جهود للتخفيف من حدته، وقد جمع هذا التعاون بين الخبرات الإقليمية الغنية الموجودة في جامعة خليفة والمواهب المتميزة في جامعة هارفارد، وسنسعى للمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف النهائية لهيئة البيئة - أبوظبي في التخفيف من الآثار السلبية للملوثات على صحة الإنسان».

وتهدف هذه الشراكة إلى تحديد المجالات التي لا تتوفر بشأنها المعرفة الكافية حالياً وترتيبها حسب الأولوية، لتستفيد من هذا البحث الآن وفي المستقبل. وتحتفظ الهيئة بسجل لاحتياجات البحوث البيئية، يحدد الفرص التي يمكن لمجتمع البحوث الخارجية أن يساعد فيها لضمان أن سياسات هيئة البيئة - أبوظبي ولوائحها ومخرجاتها التعليمية تستند جميعها إلى أسس علمية سليمة.

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