وفد من دائرة تنمية المجتمع يزور كوريا الجنوبية

قام وفد من حكومة أبوظبي، بزيارة استطلاعية إلى كوريا الجنوبية، بهدف الاطلاع على الواقع الاجتماعي في كوريا، والتواصل مع الخبراء والمتخصصين وتبادل الخبرات واكتساب رؤى أعمق حول الخدمات الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع، إلى جانب الاستفادة من الممارسات المتميزة في هذا المجال ونقل التجربة الكورية حسب ما يتماشى مع قيم ومفاهيم مجتمعنا.

ضم الوفد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومازن جابر الدهماني المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، والمهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، وعدد من القيادات في كل من مكتب أبوظبي التنفيذي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على نموذج كوريا الجنوبية في القطاع الاجتماعي، والجهود التي تبذلها كوريا في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأثر ذلك على تحقيق الرفاه الاجتماعي لكل شرائح المجتمع، وأكد الوفد أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الخدمات والابتكار الاجتماعي وتبادل الخبرات مع الجهات التي حققت نجاحاً وتميزاً في هذا القطاع، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في القطاع الاجتماعي.

والتقى الوفد مع ممثلين من عدد من الجهات الرئيسة في كوريا الجنوبية، أبرزها لجنة الخدمات المالية وصندوق ضمان الائتمان الكوري ومركز دراسات تعزيز القيمة الاجتماعية التابع لمجموعة (SK Group) والوكالة الكورية لترويج المؤسسات الاجتماعية، إضافة إلى المؤسسة الكورية لتمويل التكنولوجيا.

واطلع الوفد بشكل مفصل على أدوات قياس الأثر الاجتماعي التي تعتمدها الجهات الكورية، وكيفية تأثيرها على الناس والمجتمع، ومدى تأثيرها على عملية صنع القرار، كما بحث كيفية صياغة أدوات قياس الأثر الاجتماعي ومنهجيات القياس التي تحدد نتائجها ومخرجاتها.

كما اطلع الوفد أيضاً على معلومات موسعة حول الأولويات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في كوريا الجنوبية، وتعرف على العديد من المبادرات الناجحة التي ساهمت بشكل فعال في تحسين نوعية الحياة في الدولة.

وتعزيزاً للتعاون في هذا الإطار حرص الوفد على تقديم رؤية دائرة تنمية المجتمع حول مجموعة واسعة من المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تلبية احتياجات وتطلعات جميع أفراد المجتمع في أبوظبي وضمان رفاهيتهم وسعادتهم.

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