جامعة سانت جورج تقدم منحة دراسية لخريجي «أمريكية الشارقة»

أعلنت كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، أن خريجيها من برامج بكالوريوس علوم الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة، والحاصلين على قبول لدراسة ماجستير الطب لمدة أربع سنوات بجامعة سانت جورج في غرينادا، سوف يتلقون منحة دراسية تلقائية من جامعة سانت جورج، بقيمة 30 ألف دولار أمريكي، سواءً اختاروا الدراسة في حرم الجامعة في غرينادا في جزر الهند الغربية، أو في نورثمبريا في نيوكاسل في المملكة المتحدة.

كما يمكن لخريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة أيضاً، التقدم للحصول على المنحة العالمية للسلام، قبل الالتحاق ببرنامج الماجستير كمنحة إضافية، والتي عادة ما يتم منحها على أساس الحاجة.

تأتي هذه المنحة الحصرية، ضمن اتفاقية تعاون كانت الجامعة الأمريكية في الشارقة قد وقعتها مع جامعة سانت جورج في عام 2022.

وقالت الدكتورة هناء سليمان، العميد المشارك للدراسات العليا في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «إن هذه المنحة التلقائية الممنوحة لخريجي جامعتنا المسجلين في جامعة سانت جورج، شهادة واضحة على تفوق خريجينا ومهاراتهم المتميزة».

تعد جامعة سانت جورج الكاريبية مركزاً دولياً معتمداً لتعليم الطب، التي تجذب طلبة وأساتذة من أكثر من 150 دولة حول العالم إلى جزيرة غرينادا.

يدرس اليوم ثلاثة من خريجي برنامج علم الأحياء في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ماجستير الطب لمدة أربع سنوات في جامعة سانت جورج، وتطرح الجامعة الأمريكية في الشارقة برامج بكالوريوس في علم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية، وتعد خريجيها للعمل في مختلف القطاعات الوظيفية، بما في ذلك الطب والمهن المتعلقة به، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، والصحة العامة، وصحة النظم البيئية وإدارتها، والحفاظ على الحياة البرية، وعلم الأحياء البحرية، وتعليم العلوم والتدريس، والبحث الأكاديمي، وصناعة الأدوية، والعمل مع المؤسسات الحكومية، والتكنولوجيا الحيوية وغيرها الكثير.

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