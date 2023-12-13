طفل فرنسي في دبي يتغلب على متلازمة داء الجفن

تمكّن الطفل الفرنسي آرثر، البالغ من العمر عاماً واحداً والذي يقيم في دبي، من التغلب على متلازمة داء الجفن، هذا المرض الذي يعد حالة طبية معقدة تؤثّر على تطوّر الجفون، وتفضي إلى مشاكل تتعلّق بالرؤية.

وفي حالة آرثر، تسبّبت المتلازمة في تدلّي الجفون، ما أدى إلى انفصال واضح بين عينيه وتجاويف الجفون بشكل غير طبيعي، ما أثّر سلباً على رؤيته، هذه الحالة تتطلب رعاية متخصصة ومتابعة شاملة في العلاج.

ومرضى متلازمة داء الجفن يواجهون تحديات يومية صعبة، حيث تعيق الجفون المتدلية الرؤية المباشرة، مما يستدعي إمالة الرأس للخلف للحصول على رؤية أوضح خلال القراءة أو أداء المهام اليومية، وتمنع هذه الحالة أيضاً المريض من فتح عينه بشكل كامل، مما يؤدي إلى تقليل وصول الضوء إلى العيون وتقليل وضوح الرؤية، تؤثر هذه الحالات بشكل كبير على الأطفال وتسبِّب كسل العين إذا ظهرت قبل سن السابعة، ما يؤثر على نموّهم البصري ويمكن أن يتسبّب في مشكلات بصرية مدى الحياة.



وتعتمد تقنية السديلة الأمامية التي عولج بها الطفل في إحدى مستشفيات دبي على تقليل معدل المضاعفات والحاجة إلى استخدام مواد خارجية أو الترقيع وساهمت هذه التقنية في تجنب ندوب منطقة المانحة وتحقيق نتائج ممتازة.

وعلى إثر نجاح العملية الجراحية عبّر والدا آرثر عن امتنانهما للطاقم الطبي والدكتورة المعالجة في مساهمتهم في هذه النتيجة المفرحة لابنهما.



من جهتها قالت الدكتورة أنيا بويج لول: "إن علاج تدلي الجفون يتطلّب التزاماً مهنياً وشغفاً شخصياً، ومشاهدة تحسين حياة الأطفال مثل آرثر تمثل مصدر رضا كبير.

ويستعد آرثر لاستئناف حياته بشكل طبيعي بثقة متجددة، وذلك بفضل التأثير الكبير الذي تمثله رعاية طب العيون المتقدمة في دبي والإمارات.

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