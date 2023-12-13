محمد يؤدي مناسك العمرة مع «تحقيق أمنية»

استجابت مؤسسة «تحقيق أمنية» لرغبة الطفل محمد (7 سنوات)، وحقّقت أمنيته بأداء مناسك العمرة مع أفراد عائلته.

وأكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» قائلاً: «تتعلّق قلوب الأطفال المرضى بخيوط الأمل في الشفاء، ونبذل في المؤسسة جميع جهودنا لتمتين هذه الخيطان وزرع الشجاعة والتفاؤل والقوة في قلوبهم».

وتابع: «أمنية محمد غالية على قلوبنا، فالدعاء لرب العالمين عند الكعبة المُشرّفة طلباً للشفاء حلم حرصنا على تحقيقه لعلّه يكون سبيلاً إلى إنارة أضواء السعادة والفرح في قلبه مع عائلته».

وتوجّه هاني الزبيدي بالشكر والتقدير إلى كافة أفراد أرض الخير والعطاء على مُساهماتهم الكريمة وأياديهم البيضاء السخية التي مكّنت المؤسسة من تحقيق أمنية محمد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يُديم البركة والرخاء على جميع القاطنين على أرض الإمارات.

بعد أداء مناسك العمرة، تمّ تخصيص سيارة عائلية لاصطحاب محمد مع أفراد عائلته في جولة على الأماكن التاريخية في مكة المُكرّمة، ثم قاموا بعدها بزيارة المدينة المنوّرة وجامع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وعن هذه التجربة قال محمد: «لن أنسى ما حييت هذه التجربة الرائعة مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، وأشكر من أعماق قلبي جميع العاملين فيها الذين حرصوا على تحقيق أمنيتي بالوصول إلى مكة المُكرّمة والدعاء لله عند الكعبة المُشرّفة بأن يُعافيني ويشفيني من مرضي».

وقال: «بدأت أمنيتي بأحلام عند مشاهدة الكعبة على شاشة التلفاز، وبفضل الله سبحانه وتعالى والأيادي البيضاء الإنسانية للعاملين في المؤسسة وأهل الخير في الإمارات، تحوّلت الأمنية إلى واقع أنار قلبي بالسعادة والأمل».

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