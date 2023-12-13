«الشؤون التقنية» بالمجلس الوطني تناقش مسودة تقرير سياسة الحكومة في الذكاء الاصطناعي

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مسودة تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الموضوع محاور توفر البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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