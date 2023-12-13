عمار المعلا: (كوب 28) إنجاز تاريخي بقيادة الإمارات

أكد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى تونس والمغرب والأردن، على نجاح دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ومشاركة قادة العالم في صياغة مستقبل العمل المناخي العالمي، للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وأضاف المعلا أن هذه الجهود الاستثنائية، توجت بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي يشكل نقطة فاصلة في تاريخ العمل المناخي، لتقدم «دار زايد» إنجازاً جديداً للبشرية، يضاف إلى سجلها الحافل في خدمة الإنسانية.

وأوضح أن «اتفاق الإمارات» يصنع تاريخاً استثنائياً على مختلف الصعد، لكونه يمثل محطة مفصلية، إيذاناً بحقبة جديدة، يتكاتف فيها العالم، عبر توافق 197 دولة لتحقيق مستهدفات وفق خارطة طريق وجدول زمني، استناداً إلى روح العمل الجماعي، والالتزام المطلوب في سبيل حماية الكوكب، والوصول إلى المستقبل المستدام، ومن حيث الفكر والآليات والتمويل، للانتقال نحو مرحلة جديدة من العمل المناخي المنتج.

وأضاف: «عندما اختار العالم الإمارات، وسلمها دفة قيادة العمل المناخي، كان ذلك اعترافاً بصوابية نهجها، وتأكيداً لثقته بقدراتها الفذة، بفعل عزيمة ورؤية وحرص قيادتها الرشيدة على عمل كل ما فيه خير العالم، فقد كانت الإمارات هي الوجهة التي قصدها الجميع، فقبلت حمل الأمانة بكل شجاعة ومسؤولية وتصميم لخير البشرية، ومستقبل أجيالها، وكان COP28 محطة مبهرة، وتاريخاً جديداً ومفصلياً على مستوى العمل المناخي، بهدف إنقاذ الكوكب، وضمان حياة طبيعية ومتكاملة للأجيال القادمة».

وتابع: «منذ انطلاق الحدث الأهم في مسيرة العالم المعاصر، كان لتشريف وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وكلمة سموه التاريخية خلال افتتاح أعمال «القمة العالمية للعمل المناخي»، ومباحثاته مع عدد كبير من قادة الدول المشاركة، أبلغ الأثر ليكون المحفل الرائد، إيذاناً بانطلاقة جديدة، حملت معها البشائر عبر إنجازات رأت النور منذ اليوم الأول، بعد أن كانت حتى وقت قريب حلماً للحريصين على كوكب الأرض، وذلك من خلال إعلان سموه عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية عالمياً، ولسد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، وكذلك تفعيل الصندوق العالمي للمناخ لدعم الدول الأكثر تضرراً.. لتتوالى تعهدات عشرات الدول للتعبير عن دعمها ومشاركتها، وتتسارع فصول النجاح الأسطوري المجسدة لمكانة الإمارات، وأنها على قدر الاستحقاق المطلوب».

واختتم المعلا حديثه قائلاً: «نجحت الإمارات بفضل عبقرية فكر قيادتها، وجهودها الصادقة والمخلصة والحريصة، في أن تضع الجميع على سكة التعافي، وزودتهم بكل ما يلزم للنجاح في مواجهة التحدي الأخطر في تاريخ البشرية».