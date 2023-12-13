ليفربول يخوض مباراة سانت جيلواز البلجيكي بدون أبرز نجومه

سافر فريق ليفربول الإنجليزي إلى بلجيكا مع 12 نجما بين صفوفه لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفضل يورجن كلوب مدرب ليفربول إراحة أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح قبل استضافة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

نذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كلوب احتفظ في القائمة المسافرة بلاعبين أخرين من الصف الأول أمثال داروين نونيز، ولويس دياز، وكودي جاكبو، ودومينيك سوبوسلاي، ورايان جرافينبيرش.

وأضافت أنه المنتظر أن يظهر اللاعب الشاب جاريل كوانساه (20 عاما) وبن دواك والحارس الثاني كاويمين كيليهر في التشكيل الأساسي لليفربول أمام الفريق البلجيكي.

ويخوض ليفربول مواجهة الفريق البلجيكي بقائمة تضم 10 لاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، شاركوا جميعا في مباراة واحدة على الأقل مع الفريق الأول باستثناء لويس كومان.

ويتواجد أيضا كايدي جوردون (19 عاما) الذي لعب 4 مباريات بقميص ليفربول في موسم 2020 / 2021 ،ولكنه غاب لفترات طويلة خلال آخر 18 شهرا بسبب الإصابة.

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