علامة «في يو» تنقل ابتكاراتها من كاليفورنيا إلى دبي

شهدت دبي أمس، إطلاق علامة «في يو Vu»، الشركة المصنعة لأجهزة التلفاز الكبيرة الناشئة في كاليفورنيا، والأسرع نمواً في الشرق الأوسط، لتقدم تجربة مشاهدة متميزة بالجمع بين التكنولوجيا الكاليفورنية، والشكل الرائع الحائزة على جوائز، حيث ابتكرت الشركة وضع «كريكيت»، ووضع «سينما» في صناعة التلفاز، مركزة على تقديم أفضل جودة للصورة والصوت.

وتأسست «في يو» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2006، وقد باعت أكثر من 3 ملايين منتج من أجهزة التلفاز الكبيرة، وأجهزة التلفاز بدقة 4K، يمكن للمشاهدين في الشرق الأوسط الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو البرامج أو لعب الألعاب المفضلة لديهم، دون أي قيود.

وقالت ديفيتا ساراف المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «في يو»، في حديثها خلال حفل الإطلاق قائلة: «نحن في «في يو»، لا نكتفي بتقديم أجهزة تلفاز فاخرة فحسب، بل نقدم مزيجاً يجمع بين أحدث التقنيات والعناصر الجمالية الحائزة على جوائز. يعد دخول سوق الشرق الأوسط النابض بالحياة، خطوة استراتيجية لشركة «في يو»، ونحن متحمسون لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للعملاء المميزين في هذا المركز الجديد. ويترسخ في اعتقادنا أن منتجاتنا المتطورة تستوفي متطلبات عشاق التقنيات المتطورة المجتمعين من جميع أنحاء العالم في هذه المنطقة الحيوية.