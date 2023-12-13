Thursday, 14 December 2023 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علامة «في يو» تنقل ابتكاراتها من كاليفورنيا إلى دبي

12/13/2023 3:00:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت دبي أمس، إطلاق علامة «في يو Vu»، الشركة المصنعة لأجهزة التلفاز الكبيرة الناشئة في كاليفورنيا، والأسرع نمواً في الشرق الأوسط، لتقدم تجربة مشاهدة متميزة بالجمع بين التكنولوجيا الكاليفورنية، والشكل الرائع الحائزة على جوائز، حيث ابتكرت الشركة وضع «كريكيت»، ووضع «سينما» في صناعة التلفاز، مركزة على تقديم أفضل جودة للصورة والصوت.

وتأسست «في يو» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2006، وقد باعت أكثر من 3 ملايين منتج من أجهزة التلفاز الكبيرة، وأجهزة التلفاز بدقة 4K، يمكن للمشاهدين في الشرق الأوسط الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو البرامج أو لعب الألعاب المفضلة لديهم، دون أي قيود.

وقالت ديفيتا ساراف المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «في يو»، في حديثها خلال حفل الإطلاق قائلة: «نحن في «في يو»، لا نكتفي بتقديم أجهزة تلفاز فاخرة فحسب، بل نقدم مزيجاً يجمع بين أحدث التقنيات والعناصر الجمالية الحائزة على جوائز. يعد دخول سوق الشرق الأوسط النابض بالحياة، خطوة استراتيجية لشركة «في يو»، ونحن متحمسون لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للعملاء المميزين في هذا المركز الجديد. ويترسخ في اعتقادنا أن منتجاتنا المتطورة تستوفي متطلبات عشاق التقنيات المتطورة المجتمعين من جميع أنحاء العالم في هذه المنطقة الحيوية.

MENAFN13122023000110011019ID1107590413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث