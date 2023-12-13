تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب إجراءات أمان في تقنية القيادة الذاتية



تستدعي شركة تسلا ما يزيد قليلا عن مليوني سيارة في الولايات المتحدة مجهزة بنظام القيادة الذاتية المتقدمة "أوتوبايلوت" بهدف تثبيت إجراءات أمان جديدة وذلك بعد أن قالت جهة تنظيمية للسلامة إن النظام يثير مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتجري إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة تحقيقا يتعلق بشركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يترأسها الملياردير إيلون ماسك منذ أكثر من عامين حول ما إذا كانت سيارات تسلا تضمن بشكل كاف أن السائقين يبقون منتبهين عند استخدام نظام القيادة الذاتية، ويبدو أن استدعاء تسلا الأكبر على الإطلاق يشمل تقريبا جميع سياراتها الموجودة على الطرق الأمريكية.

ويهدف نظام القيادة الذاتية في تسلا إلى تمكين السيارات من التوجيه والتسريع والفرملة تلقائيا داخل حارتها في حين يمكن أن تساعد تقنية القيادة الذاتية المُحسنة في تبديل الممرات على الطرق السريعة لكنها لا تجعل السيارات ذاتية القيادة تماما.

وفي أغسطس آب 2021، فتحت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة تحقيقا في نظام القيادة الذاتية بعد وقوع أكثر من عشرة حوادث تصادم تعرضت فيها سيارات تسلا لاصطدام بمركبات طوارئ ثابتة.

وقالت الإدارة إنه عندما انتهى التحقيق، أعلنت تسلا عن عملية الاستدعاء بناء على ما وجدته الإدارة إذ تم اكتشاف أن "تصميم تسلا الفريد لنظام القيادة الذاتية يجعل السائق لا يشارك بشكل كافٍ في عملية القيادة وقد يستخدم النظام بشكل غير صحيح أو غير ملائم.

وقامت الإدارة بدراسة 956 حادثة تصادم كان يعتقد في البداية أن نظام القيادة الذاتية كان مستخدما، وركزت التحقيقات على 322 حادثة تصادم مرتبطة باستخدام نظام القيادة الذاتية.



