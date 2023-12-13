الاتحاد للطيران تطور حلولاً للذكاء الاصطناعي لتحسين نظم إدارة السلامة

أصبحت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للإمارات، واحدة من أول شركات الطيران التي تستخدم الذكاء الصناعي (AI) لتعزيز أنظمة إدارة السلامة. يعد هذا الإجراء الاستراتيجي دليلاً على التزام الشركة بتعزيز بروتوكولات السلامة من خلال أحدث مبتكرات التكنولوجيا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) لإنشاء برامج تدريب مشتركة واستكشاف الأبحاث وتطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم وتعزيز عمليات السلامة الرائدة عالمياً في شركة الاتحاد للطيران. تقوم هذه منصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بجمع وتحليل البيانات، بما في ذلك تقارير الرحلات والصيانة وأنشطة التدريب، لتسريع وتحسين العمليات الحالية للسلامة. ويتم تطوير الحلول بتقنيات التعلم الآلي الرائدة، بما في ذلك Google BERT وMicrosoft Azure وTF-IDF، والتي تُسهم في تقديم لغة تحليلية متقدمة.

قال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: «إن السلامة هي من أهم أولويتنا في الاتحاد للطيران. تسعى الاتحاد للطيران دائماً لاستكشاف طرق مبتكرة لتعزيز أدائها في مجال السلامة؛ ونؤمن أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة كبيرة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير في قطاع الطيران، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدعم وتعزيز العمليات الرائدة في الصناعة، تُظهر الاتحاد للطيران التزامها باستخدام التكنولوجيا المتطورة لضمان السلامة والرفاهية المستمرة لضيوفها وطاقمها».

ومن جهته، صرح محمد حسن المنصوري، نائب الرئيس استراتيجية التوطين والعلاقات الحكومية في الاتحاد للطيران: «نسعى دائماً للتعرف على أساليب مبتكرة من خلال تعاوننا مع المؤسسات التعليمية الرائدة، لتمكين الأجيال القادمة في قطاع الطيران. هذا النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو دليل نجاح شراكتنا مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والتي تأتي في إطار استراتيجيتنا لدعم رؤية أبوظبي».

من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، تُحسّن الاتحاد للطيران عملياتها اليومية وتطور نظام إدارة السلامة. (SMS) يُظهر هذا التركيز على السلامة حرص الشركة بالحفاظ على معاييرها الرائدة في الصناعة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا التي تحسن سلامة ورفاهية ضيوفها.

منذ توقيع الاتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في يوليو 2023، قامت «الاتحاد» بتدريب خمسة متدربين في مختلف أقسام الأعمال بما في ذلك التخطيط الشبكي والعمليات التشغيلية والموارد البشرية. كما رحبت «الاتحاد» بثمانية خريجين إماراتيين جدد من خلال برنامج التأسيسي، بدايتي.