الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25 % و5.5 %، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً -والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي- للاجتماع الثالث على التوالي، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في سبتمبر ونوفمبر.

وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي، في آخر اجتماعاته لعام 2023، متماشياً مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

يُظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 إلى 4.6 %، منخفضاً عن توقعات اللجنة السابقة في سبتمبر.

قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم يأتي تأكيداً لرؤية مسؤولي السياسة النقدية بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول خاصة في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة عن هدفها البالغ 2 %، مدعومةً بسوق العمل القوية.

إذ كشف تقرير التضخم لشهر نوفمبر، الصادر أمس، عن تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 % على أساس شهري، و4 % على أساس سنوي. وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع الوظائف غير الزراعية بـ199 ألف وظيفة في نوفمبر، مقارنة بصعود قدره 150 ألف وظيفة الشهر الأسبق، في حين هبط معدل البطالة إلى 3.7 %.