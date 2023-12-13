رئيس البرازيل يحث المجتمع الدولي على العمل من أجل حل الدولتين



حث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم "الأربعاء" المجتمع الدولي على العمل من أجل تطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعا إلى تمثيل أفضل في المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة.

وقال لولا، في حديثه خلال اجتماع تحضيري قبل اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر الذي ستستضيفه البرازيل إن بلاده ستواصل العمل على وقف إطلاق نار دائم يتيح دخول المساعدات الإنسانية لغزة والإطلاق الفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال "من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي باتجاه حل الدولتين، والعيش جنبا إلى جنب في سلام".

وقال لولا إن مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم هي حاليا المنتدى السياسي والاقتصادي الذي يتمتع بأكبر قدرة على التأثير الإيجابي على الأمور في عالم يتسم بتجدد الصراعات وظهور الكتل الحمائية وتدمير البيئة.

وقال "نريد أن نناقش بجدية المفارقة التاريخية للحوكمة العالمية، التي لم تعد تمثيلية" في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ودعا لولا إلى إصلاح المؤسسات المالية المتعددة الأطراف حتى يتم تمثيل الدول المدينة بشكل أفضل، واقترح النظر في آليات الضرائب الدولية للمساعدة في تمويل التنمية.

وأضاف أن أولويات البرازيل كرئيسة لمجموعة العشرين خلال الأشهر الأحد عشر المقبلة ستكون مكافحة الجوع والفقر في العالم وتعزيز التنمية المستدامة وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.