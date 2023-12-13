رغم الانتقادات الأمريكية.. إسرائيل تمضي قدماً في هجومها على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمضي إسرائيل قدماً في هجومها الجوي والبري يوم الأربعاء على غزة، ما أثار غضباً دولياً وانتقادات نادرة من الولايات المتحدة بعد مقتل آلاف المدنيين.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، في إظهار قوي للدعم العالمي لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.
يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، لكنها مقياس مهم للرأي العام العالمي.
وقبل ساعات قليلة من التصويت، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة.
وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مقتل أكثر من 18400 فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، والتي لا تفصل بين وفيات المدنيين والمقاتلين.
وتقول إسرائيل إن 113 من جنودها قتلوا في هجومها البري بعد أن هاجمت حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص
واحتجاز نحو 240 رهينة.
MENAFN13122023000110011019ID1107590407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.