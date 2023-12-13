رغم الانتقادات الأمريكية.. إسرائيل تمضي قدماً في هجومها على غزة

تمضي إسرائيل قدماً في هجومها الجوي والبري يوم الأربعاء على غزة، ما أثار غضباً دولياً وانتقادات نادرة من الولايات المتحدة بعد مقتل آلاف المدنيين.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، في إظهار قوي للدعم العالمي لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، لكنها مقياس مهم للرأي العام العالمي.

وقبل ساعات قليلة من التصويت، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مقتل أكثر من 18400 فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، والتي لا تفصل بين وفيات المدنيين والمقاتلين.

وتقول إسرائيل إن 113 من جنودها قتلوا في هجومها البري بعد أن هاجمت حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص

واحتجاز نحو 240 رهينة.