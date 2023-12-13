وجهات دبي تنطلق في نسختها الثالثة وتركز هذا العام على منطقة حتا من خلال تنظيم مهرجان شتانا في حتا

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت اليوم (الأربعاء)، حملة "وجهات دبي"، في موسمها الشتوي الثالث، بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي.



وينطلق الموسم الجديد لوجهات دبي، بتنظيم النسخة الأولى من مهرجان شتانا في حتّا ، بالتعاون بين براند دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، متضمناً مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية، من 15 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

جاء إعلان الموسم الجديد لوجهات دبي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظّمه براند دبي في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث تم الكشف عن تفاصيل المهرجان الذي يأتي ضمن توجهات القيادة الحكيمة بتعزيز مكانة منطقة حتّا بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تحويه من مواقع طبيعية وأثرية، باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي.



وسيمثّل المهرجان في نسخته الأولى فرصة للتعرف على أفضل التجارب التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء في منطقة حتّا، والتي تتنوع بين الوجهات المتميزة، والفعاليات الثقافية، إلى جانب الأنشطة الرياضية المختلفة، والمطاعم الراقية، التي تقدم لروادها مجموعة متنوعة من الخيارات والباقات والعروض التي تتناسب مع مختلف فئات الزوار وتمكينهم من قضاء أوقات لا تنسى، والاستمتاع بأجواء شتوية مميزة وسط جبال حتّا الطبيعية.

وجهة شتوية متكاملة



وفي هذه المناسبة أعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن تقديرها للدور المهم الذي تضطلع به اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، برئاسة معالي مطر الطاير، المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وما تقوم به من مشاريع ومبادرات متميزة هدفها توفير أفضل نوعيات الحياة والخدمات لسكان المنطقة وزوارها.



وثمّنت منى المرّي مشاركة اللجنة في تنظيم النسخة الأولى من مهرجان شتانا في حتا والذي يتيح لزوار دبي فرصة اكتشاف جماليات منطقة حتّا عن قرب، إذ تتحول إلى وجهة شتوية نابضة بالحياة تحتضنها الطبيعة المميزة للمنطقة، ما يعزز من مكانتها بوصفه الوجهة الأبرز والأكثر تكاملاً لقضاء وقت ممتع في الشتاء، ويسهم في تأكيد مكانة دبي كمقصد سياحي عالمي بما تمتاز به من مقومات جذب غنية في تنوعها.



وقالت: "شتاء دبي هو من أكثر فصول الشتاء اعتدالاً في العالم، ومنطقة حتّا من أكثر المناطق التي تزيد جاذبيتها في هذه الفترة من السنة، لذلك "وجهات دبي" تركز هذا العام على هذه المنطقة التي تتميز بطبيعتها الجبلية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم، حيث يهدف المهرجان إلى ترسيخ مكانة حتّا كمقصد سياحي رائد ونقطة جذب سواء للزوار من داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم".

وأضافت سعادتها: "ستواصل حملة "وجهات دبي" عقب اختتام المهرجان، وعلى امتداد موسم الشتاء تسليط الضوء على ما تتميز به دبي من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية لزوارها؛ من خلال محتوى تفاعلي مبدع، تبرز الوجهات التي تمثل مناطق جذب للزوار خلال هذه الفترة من السنة، وما تتمتع به الإمارة من مرافق سياحية متنوعة وأنشطة ترفيهية ومقومات تميزها كخيار مفضل للزيارة، لاسيما وأن فصل الشتاء يتيح مجالاً أرحب من الأنشطة والفعاليات في الأجواء المفتوحة التي يستمتع بها الكبار والصغار على حد سواء".

طبيعة مستدامة

من جانبه أكد ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، أن خطط تعزيز مكانة منطقة حتا السياحية والتنموية بجهود اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وتعاون الجهات الداعمة والشركاء الرئيسين، مع جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي وذراعه الإبداعي "براند دبي"، تمضي بخطى ثابته لزيادة استقطاب الزوار والإقبال على المنطقة التي تحتوي على العديد من الأماكن الطبيعية والفعاليات الترفيهية التي ترضي احتياجات جميع الفئات.



وأضاف بوشهاب: "اطلاق مهرجان شتانا في حتا بتنظيم براند دبي وبالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، يرسخ بلا شك قيمة هذه المنطقة التابعة لدبي". مؤكداً ان جميع المشاريع التي نفذتها بلدية دبي في حتا تم تصميمها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، حيث جرى توظيف الموارد الطبيعية لمنطقة حتا لتعكس التناغم مع المحيط التراثي والطبيعي المستدام للمنطقة.

مقومات طبيعية فريدة

بدوره قال حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "مهرجان شتانا في حتا" الذي يأتي في إطار مبادرة وجهات دبي وإبراز المقومات السياحية الفريدة لمنطقة حتا، يتيح فرصة استثنائية لزوار المهرجان لاستكشاف جمال حتا والتعرف على موروثها الثقافي ووجهاتها الترفيهية".

وأضاف البنا: "تم تطوير البنية التحتية للمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات، لتتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة وتواكب تزايد زوارها المستمر، حيث تم تنفيذ مسار للدراجات الهوائية يصل طوله إلى 12 كم يربط بين مناطق الجذب الرئيسة في حتا، وتنفيذ العديد من الحلول المرورية من حيث توسعة الطرقات وزيادة عدد المواقف في المناطق الحيوية، بالإضافة إلى تطوير المرافق العامة والخدمات لتتناسب مع احتياجات المنطقة". لافتاً إلى أن جميع خطط البنية التحتية التي نفذتها الهيئة في منطقة حتا، تم تطويرها بناء على أعلى المعايير العالمية لتتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم ومختلف الفئات العمرية

مع الحفاظ على طابعها التراثي وطبيعتها الجبلية.

مشيراً إلى أن الهيئة توفر يومياً خط حافلات للنقل المباشر من دبي إلى حتا، والذي خفض زمن الوصول إليها بنسبة 40%، بالإضافة إلى حافلات للتنقل الداخلي بين أهم مناطق الجذب في حتا.

جاذبية كبيرة لطبيعة المنطقة

أعرب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تقديره للتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتنظيم النسخة الأولى من مهرجان "شتانا في حتا"، وبذل الجهود لتعزيز تنافسية المنطقة السياحية، وتنميتها وفق خطط اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.

وقال: "المقومات التي تتمتع بها المنطقة، تؤكد المكانة العالمية التي باتت عليها دبي على خارطة السياحة العالمية، والجهود التي تبذلها اللجنة العُليا للوصول بهذه المنطقة إلى مستويات سياحية متقدمة، مع الحفاظ على هويتها الجغرافية المميزة".

وأضاف: "سيقدم مهرجان شتانا في حتا العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التي تناسب العوائل والافراد، حيث تم توزيع أماكن هذه الفعاليات والأنشطة لتكون قريبة ومناسبة لزوار حتا، ومنها فعاليات وادي هب الذي يقدم العديد من التجارب السياحية التراثية، بمشاركة أهالي المنطقة، حيث يتواجد في وادي هب أكثر من 50 مشروع تجاري تابع لأهالي حتا".



وتابع الخاجة، وجهات دبي تتمتع بجاذبية كبيرة، وتقدم لزوار الإمارة تجربة فريدة ومتكاملة، مع مئات الخيارات السياحية أمام الزوار من داخل الدولة وخارجها. مؤكداً ان دبي تعد من المدن القلائل في العالم التي تتيح للسائح فرصة التمتع بالوجهات السياحية البحرية والصحراوية والجبلية في وقت واحد، نظراً لاعتدال درجات الحرارة في كل تلك المواقع خلال فصل الشتاء.

نقل تلفزيوني لفعاليات المهرجان

بدوره أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في دبي للإعلام، أن دبي للإعلام انهت كافة استعداداتها

الخاصة لمواكبة فعاليات النسخة الأولى من "مهرجان شتانا في حتا"، الذي تنظمه براند دبي بالتعاون مع اللجنة العليا للأشراف على تطوير منطقة حتا.



وقال: "سيعمل فريق تلفزيون دبي على نقل كافة الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية للمهرجان، كما سيشارك من خلال برنامج المندوس والمفتش فصيح بتنظيم مسابقات يومية لزوار المهرجان ونقلها على شاشة تلفزيون دبي".

هوية تراثية

من جانبه قال سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: اطلاق المهرجان.. فرصة لاستعراض التجارب الثقافية والتراثية لمنطقة حتا أمام زوار وضيوف المنطقة، لافتاً إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيعمل طوال أيام المهرجان على إبراز الجانب التراثي والحضاري لمنطقة حتا.. كما سينظم العديد من المسابقات التراثية والشعرية، مؤكداً أن اهتمام حكومة دبي بهذا الملف الحيوي يعزز دور مختلف المؤسسات المعنية بالأداء البيئي المستدام للمنطقة. ويقدم فرصة للعائلة للتعرف على تراث وتاريخ منطقة حتا".

شركاء النجاح

من جانبها أعربت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة ومديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن كامل تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به الشركاء الإعلاميين وجهودهم المستمرة لتعزيز مكانة دبي العالمية، والترويج لوجهاتها السياحية المميزة، موضحة أن المؤتمر الصحفي للإعلان عن وجهات دبي في موسمها الثالث واطلاق مهرجان شتانا في حتا بحضور نخبة الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية، هو تأكيد اضافي على علاقات التعاون والشراكة المستمرة مع المؤسسات الإعلامية بما تقدمه من خدمات وجهود تسهم في التعريف بمقومات إمارة دبي.. وتحديداً منطقة حتا ذات الطبيعة الفريدة.



دعم المجتمع الإبداعي

من جهتها، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "إن مهرجان شتانا في حتا" دعوة للمجتمع الإماراتي والمقيمين والزوار لاستكشاف جاذبية منطقة حتا ومقوماتها الطبيعية الفريدة." لافتة إلى أن دعم المجتمع الإبداعي وصناع المحتوى جزء أساسي لإبراز ما تقدمه دبي لزوارها من حول العالم من خيارات متنوعة لإمضاء أوقات شتوية مميزة.

فريق تطوعي من أهالي حتا

بدوره أعرب عيسى البدواوي، رئيس فريق نشامى الإمارات التطوعي، عن تقديره للتعاون مع "براند دبي" الذي أتاح لهم الفرصة للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان.

وقال البدواوي: "سيشارك فريق نشامى الإمارات من خلال 35 متطوع وجميعهم من أبناء أهالي حتا، لتزويد زوار المهرجان وضيوف حتا بكافة المعلومات المتعلقة حول طبيعة وتراث المنطقة". مؤكداً أن الاهتمام الدائم وحرص الجهات الحكومية والخاصة على مشاركة أهالي حتا في المشاريع والأنشطة المقامة في حتا، محط فخر وتقدير دائم من أهالي المنطقة.



بحيرة ليم

بحيرة جديدة في منطقة حتا تمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، طورتها اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا في قلب منطقة حتا الجبلية، لتضيف جمالاً لطبيعة حتا الساحرة مع إطلالة رائعة على مواقعها المتميزة، حيث تتركز فعاليات مهرجان شتانا في حتا على طول البحيرة ليستمتع الزوار بالمناظر الطبيعية الرائعة، ومشهد غروب الشمس بين جبال حتا، كما يمكنهم الاستمتاع بنزهة على ضفاف البحيرة، أو ركوب الدراجة الهوائية على المسار المخصص للدراجات.

فعاليات متنوعة

ويقدم "المهرجان شتانا في حتّا"، تزامناً مع حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن تطوير منطقة حتّا والارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الخدمات لسكان المنطقة وزوارها.



وسيشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خلال فترة المهرجان الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً ، وأيام العطلات الأسبوعية (السبت والأحد) من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.



وتشمل الفعاليات خيارات حصرية للاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية بين جبال حتّا، ومعالمها التاريخية والأثرية، ومن أهم هذه المطاعم والمقاهي المدعومة من إدارة الاقتصاد والسياحة بدبي Saddle و Homebakery ومطعم G.O.A.T الذين سيقدمون لزوار "وادب هب" تجارب جديدة مخصصة لهم طوال أيام المهرجان، إلى جانب مطعم Salt المتواجد في "بحيرة اليم" والمشارك في المهرجان ضمن حملة بكل فخر من دبي وبالتعاون مع شركة "شيفرولية".



كما سيشهد المهرجان عرض الأضواء الجبلية في "بحيرة ليم"، وإضاءة حصن حتّا طوال أيام المهرجان للترحيب بزوار حتّا، بالإضافة إلى إضاءة الرئيسية في منطقة حتّا لتعزيز الأجواء الاحتفالية على مدار الحدث مع أول انعقاد له.

وسيكون للأطفال نصيبهم من الفعاليات المصممة خصيصاً لهم، إذ سيتضمن المهرجان "ورش عمل فنية" خاصة بالأطفال وهي أحد الأنشطة التفاعلية في "شتانا في حتا"، الذي سيتضمن أيضا تجربة استكشافية تعليمية مع فرصة للتجول حول المهرجان للتعرف على محتواه.



وستتنوع الفعاليات التي سيشملها المهرجان لتشمل حلبتين للتزلج على الجليد والرخام ، وملعبين لكرة البادل تنس بالإضافة إلى ورش عمل لتعليم ممارسة هذه الرياضة.

مسرح رئيسي

وطوال أيام المهرجان سيكون زوار حتّا على موعد مع فعاليات المسرح الرئيسي للمهرجان، للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية والمسابقات الترفيهية بمشاركة "دبي للإعلام" و"مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث".

بكل فخر من دبي ماركت

وتشارك مجموعة من المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء حملة "بكل فخر من دبي"، التابعة لبراند دبي، في فعاليات مهرجان "شتانا في حتا"، لاستعراض قصص نجاح نخبة من المشاريع التي انطلقت من دبي وتميزت في مجال المأكولات والمشروبات والمنتجات. وتضم منطقة "بكل فخر من دبي ماركت" أكثر من 30 مشروعاً ناشئاً، منها أكثر من 15 مشروعاً مخصصاً لأهالي منطقة حتّا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

فعاليات مجتمعية

وسيشهد المهرجان يوم 30 ديسمبر الجاري، انطلاق مسيرة تضم سيارة كلاسيكية من دبي وصولاً إلى موقع المهرجان في حتّا، بالإضافة إلى مسيرة الدراجات النارية التي سيشارك فيها مجموعة كبيرة من الدراجين الذين سينطلقون من دبي على دراجاتهم الى حتّا للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان يوم 29 ديسمبر، علاوة على مسيرة للدراجات الهوائية سيتم تنظيمها يوم 24 ديسمبر.



كما ينظم "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن الفعاليات المجتمعية للمهرجان، ورشة عمل لتعليم فن التصوير بالتعاون مع "جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي"، حيث سيتم كذلك تنظيم مسابقة لأجمل صورة واجمل مقطع فيديو يتم تصويره في حتّا، بالإضافة إلى فعاليات رياضية بالتعاون مع "ستورم"، وتستمر الفعاليات المجتمعية خلال العطلة الأسبوعية (يومي السبت والأحد).

حتا وادي هب

يُعد "حتّا وادي هب" من الوجهات الترفيهية المهمة بدبي، والتي تتيح لزوار المهرجان قضاء أمتع الأوقات في أحضان الطبيعة مع الاستمتاع بمرافق خدمية عصرية. ويوفر "حتا وادي هب" فعاليات ترفيهية وأنشطة فنية ومنطقة تضم عربات طعام تقدم الوجبات السريعة المتنوعة، ومجموعة من المطاعم المحلية لتناول أطيب المأكولات العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق المخصصة للتخييم والمبيت في الخلاء.

ليالي حتا الثقافية

كذلك، ينتظر زوار مهرجان "شتانا في حتّا" أجندة ثرية بالفعاليات والعروض الثقافية، ضمن النسخة الثالثة من "ليالي حتّا الثقافية" التي تُقام خلال ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز علاقة الجمهور بالتراث وزيادة معرفتهم بتفاصيل منطقة حتّا وإمكاناتها التاريخية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية. وسيكون الجمهور خلال "ليالي حتّا الثقافية" على موعد مع تشكيلة متنوعة من العروض الفلكلورية والفنية المميزة، تقدمها فرق شعبية وموسيقية محلية، بالإضافة إلى أمسيات الشعر النبطي والتي تحييها كوكبة من الشعراء الإماراتيين. كما يتضمن البرنامج مجموعة فريدة من إبداعات الأُسَر المنتجة والمواهب الشابة، وأعمال فنية تعكس إبداعات أصحاب الهمم.

مهرجان العسل

سيستمع زوار مهرجان "شتانا في حتّا" من الفترة 27 حتى 31 سبتمبر الجاري، بتذوّق أجود أنواع العسل المحلي الذي تشتهر به منطقة حتّا، وذلك من خلال زيارة "مهرجان حتّا للعسل"، كونه يعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في المنطقة. ويشكل الحدث فرصة نموذجية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أحدث الطرق التي تعزز جودته، فضلاً عن عرض أصناف متنوعة من منتجات مناحل حتّا والترويج لها بما يدعم مردودها الاقتصادي.



جبال حتّا

تتميز منطقة حتا بكونها إحدى المناطق التراثية الأقدم في دولة الإمارات، وتجمع بين الرمال الذهبية والجبال الحجرية والوديان والبحيرات والنباتات الخضراء، كما تضم إحدى أجمل المحميات الطبيعية في الدولة. وأكثر ما يميز المنطقة جغرافياً جبلان يعدان من أشهر جبال الإمارات، ويحيطان بها من الحدود الشمالية والجنوبية، إذ تسهم الجبال في تكوين معالم جغرافية أخرى تشمل أحد أبرز السدود في الدولة وهو "سد حتّا"، والبحيرات والوديان، ما يدعم زيادة أعداد زوار المنطقة الراغبين بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية وممارسة رياضة المشي بين الجبال.



قرية حتا التراثية

بإمكان زوار المهرجان الراغبين بالاطلاع بشكل أقرب على تاريخ حتّا والذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ إمارة دبي، وما كانت عليه هذه المنطقة الحيوية منذ مئات السنين في فترة القلاع والحصون في الإمارات، زيارة قرية حتا التراثية، حيث افتتحت القرية في عام 2001 بعد أن عملت حكومة دبي على ترميم منطقة القرية وإعادة بنائها، لتصبح متحفاً ومعلماً سياحياً يهدف إلى تعريف الزوار بالحقبة التاريخية للمنطقة. تقع هذه القرية في قلب مدينة حتّا وتطل على جبلين كانا يسميان قديماً "الحجرين"، ومزارع يخترقها فلج ماء، وتضم القرية 30 مبنى قديماً، بالإضافة إلى محال لبيع المقتنيات التراثية.

حتا عبر التاريخ

وتصنف منطقة حتا التابعة لدبي من المناطق التاريخية في دولة الإمارات إذ تعتبر من المناطق العريقة نظراً لتاريخها الذي يقدر بأنه يعود إلى قبل نحو 2000 إلى 3000 عام، وكانت تسمى بالحجرين سابقاً، واشتهرت بمعالمها التاريخية وأنشطتها الزراعية والتجارية، وجاء ذكرها في كتب التاريخ العربي القديم مثل كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي، وذكرها أبو علاء المعري في كتاباته.

حملة وجهات دبي

وجهات دبي هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة. وتنطلق في موسمها الشتوي الجديد بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

ويتيح الموسم الحالي من وجهات دبي، فرصة للتعرف على أفضل التجارب والوجهات السياحية والترفيهية في دبي خلال فصل الشتاء.

وتتعدد القطاعات التي تغطيها حملة "وجهات دبي" لتضع في متناول السكان والزوار من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم كماً كبيراً من المعلومات الإرشادية حول وجهات دبي المتعددة بأسلوب إبداعي، من خلال التعاون مع عدد كبير من المؤثرين وصناع المحتوى المبدعين الذين يسهمون في إبراز روعة تلك الوجهات، وما تتسم به من تنوّع كبير من خلال أعمال إبداعية تبرز جوانب مهمة في وجهات دبي وما تحظى به من أنشطة وفعاليات خلال الموسم الشتوي.

يُذكر أن أحدث الاحصائيات تشير إلى تصدّر دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، حيث اختارت شركة TravelBag العالمية في سبتمبر الماضي دبي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل وجهات الشمس الشتوية على مستوى العالم، بما تتمتع به المدينة من مقومات جذب متنوعة.



وضمن مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع "بارك سليب فلاي" الأميركي،. تصدّرت دبي عالمياً المؤشر من ناحية مرات البحث عبر محرك بحث "غوغل" عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن المقاصد السياحية الأخرى.