هانتر بايدن يتحدى أمر الاستدعاء الجمهوري ويخاطر بتهمة ازدراء الكونغرس

تحدى هانتر بايدن، الأربعاء، مذكرة استدعاء من الكونغرس للمثول في جلسة مغلقة لإفادة أمام محققين جمهوريين كانوا يفتشون في أعماله التجارية، مصراً خارج الكابيتول الأمريكي على أنه لن يقدم شهادته إلا علناً.

وانتقد نجل الرئيس الأمريكي مذكرة استدعاء تطلب الشهادة خلف الأبواب المغلقة، قائلاً إنها قد تتعرض لتلاعب.

وكان النائب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب قد قال إن الجمهوريين يتوقعون "تعاوناً كاملاً" مع مطالبهم. وحددت الجلسة الأربعاء.

وأضاف: "ما الذي يخشونه؟ أنا هنا، ومستعد". وتابع أنه قدم خيار القدوم لإفادات أو جلسات للجنة: "حسنا، لقد اخترت. أنا هنا للإدلاء بشهادة في جلسة علنية اليوم للإجابة عن أي أسئلة مشروعة للجنة".

يسعى الجمهوريون لتحقيق عزل يربط الرئيس بأعمال نجله، وفشلوا حتى الآن في الكشف عن أدلة تدين الرئيس بايدن مباشرة في أي مخالفات.

لكن الشكوك أثيرت حول الأخلاقيات المحيطة بأعمال أسرة بايدن الدولية، ويؤكد نواب أن الأدلة التي يملكونها ترسم صورة مقلقة "لتدخل النفوذ" في تلك الأعمال خاصة مع العملاء خارج البلاد.

وقال هانتر بايدن: "ليست هناك أدلة تدعم المزاعم بأن أبي متورط مالياً في عملي؛ لأن ذلك لم يحدث".

على صعيد منفصل، يواجه هانتر اتهامات جنائية في ولايتين من مجلس خاص يشرف على تحقيق مطول. ويتهم بحيازات أسلحة نارية في ديلاوير بزعم أنه انتهك القانون الخاص بحمل مستخدمي المخدرات لأسلحة نارية في 2018، وهي فترة اعترف فيها بمعاناته مع الإدمان. وجه المحقق الخاص ديفيد ويس أيضاً تهماً جديدة بتسع قضايا ضريبية الأسبوع الماضي تزعم أن هانتر حاول تجنب دفع نحو 1.4 مليون دولار من الضرائب خلال 3 سنوات.