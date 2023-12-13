بلغ مستوى قياسياً.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز 26 % في نوفمبر بفعل تكاليف الفائدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الاتحادية قفز 26 % في نوفمبر عنه قبل عام إلى 314 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن عجزاً قياسياً بالنسبة لنوفمبر والأعلى منذ مارس، ويرجع إلى الزيادة الحادة في تكاليف الفائدة ونفقات أخرى.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد قدروا بأن يبلغ العجز للشهر الثاني من العام المالي 301.05 مليار دولار.

وتفصيلاً، ارتفعت الإيرادات الاتحادية في نوفمبر 23 مليار دولار إلى 275 ملياراً أو تسعة بالمئة على أساس سنوي.

أما النفقات فقفزت 88 مليار دولار إلى 589 ملياراً، بزيادة 18 بالمئة عنها قبل عام، فيما زادت مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية الأمريكية 25 مليار دولار إلى 80 ملياراً.

وزادت تكاليف خدمة الدين منذ مارس 2022 عندما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة تكاليف الاقتراض بشدة للحد من التضخم، مما رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية لليلة واحدة 5.25 نقاطة مئوية.