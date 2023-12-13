نتنياهو ورئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي: ما حدث في الشجاعية كان صعباً جداً

اعتبر قادة إسرائيل السياسيون والعسكريون، الأربعاء، الكمين الذي وقعت فيه قوات لواء جولاني بحي الشجاعية بغزة، أمس، أمرا صعبا للغاية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما نقل بيان لمكتبه: " أمس كان صعبا جدا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فقد عددا من جنوده وضباطه في كمين لحماس بشمال غزة.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته مركز احتجاز، حيث يجري اعتقال ما تقول إسرائيل، إنهم ينتمون إلى حركة حماس والتحقيق معهم.

وبدوره، قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي: "قد عشنا حدثا صعبا بالأمس"، في إشارة إلى كمين الشجاعية.

وأضاف خلال زيارته جرحى أصيبوا بالحرب في مركز شيبا الطبي في تل أبيب أن "قوة عسكرية وقعت في محنة، وتعرضت قوات أخرى للنار والخطر، لكن القادة كانوا في المقدمة، لأن هذه هي الطريقة التي نعّلم بها في الجيش، وهذه طريقة الطريق الصواب للقتال".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 10 من ضباطه وجنوده في قطاع غزة، قال إن 9 منهم سقطوا خلال كمين بحي الشجاعية شرقي مدنية غزة، الثلاثاء، حيث لا تزال معارك شرسة تدور حتى الآن في بعض أرجائه.

ووقع الكمين عندما دخل الجنود مبنى لتفتيشه، حيث تعرضوا لإطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، كما تعرضت القوة التي قدمت لإنقاذهم إلى إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.

وينتمي الجنود إلى لواء جولاني، الذي يعتبر من ألوية النخبة في سلاح المشاة في الجيش الإسرائيلي.

وارتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 444 جنديا بينهم 115 جنديا قتلوا منذ العملية البرية في قطاع غزة أواخر ذلك الشهر.