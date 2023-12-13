مدير الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يعود المصاب في اشتباك مع مهربين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- عاد مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، موران ترك، اليوم الأربعاء، الوكيل أول سالم مفتن سالم، الذي أصيب فجر أمس الثلاثاء إثر اشتباك مسلّح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.
ونقل ترك، لدى زيارته المصاب في مدينة الحسين الطبية، تمنيات سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، بالشفاء العاجل له، واعتزازه بجهود وتضحيات منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خدمةً للوطن وحفظ أمنه واستقراره.
واطمأن بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، على الوضع الصحي للمصاب، التي وصفت حالته العامة بالمستقرة، متمنياً له الشفاء العاجل.
يشار إلى أن عملية الاشتباك وقعت على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، حيث طبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك على عشرات المهربين الذين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، ما أسفر عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، ومقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري.
--(بترا)
م ف/رق
13/12/2023 17:22:21
MENAFN13122023000117011021ID1107590401
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