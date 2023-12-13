مدير الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يعود المصاب في اشتباك مع مهربين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- عاد مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، موران ترك، اليوم الأربعاء، الوكيل أول سالم مفتن سالم، الذي أصيب فجر أمس الثلاثاء إثر اشتباك مسلّح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.

ونقل ترك، لدى زيارته المصاب في مدينة الحسين الطبية، تمنيات سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، بالشفاء العاجل له، واعتزازه بجهود وتضحيات منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خدمةً للوطن وحفظ أمنه واستقراره.

واطمأن بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، على الوضع الصحي للمصاب، التي وصفت حالته العامة بالمستقرة، متمنياً له الشفاء العاجل.

يشار إلى أن عملية الاشتباك وقعت على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، حيث طبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك على عشرات المهربين الذين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، ما أسفر عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، ومقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري.

--(بترا)

م ف/رق

13/12/2023 17:22:21