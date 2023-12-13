اعتقال 4 آلاف فلسطيني منذ 7 تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 4 آلاف، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وعدد من المؤسسات الحقوقية.

وقالت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير ومركز وادي حلوة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ 7 تشرين الأول الماضي، حوالي 4 آلاف فلسطيني، بينهم 150 امرأة، وأكثر من 255 طفلا، وأصدرت 2100 قرار اعتقال إداري، بين قرار جديد وتجديد، مبينة أن هذه الأرقام لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة.

وأوضحت أن هناك أكثر من 7800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، من بينهم حوالي 2870 معتقلا إداريا.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

13/12/2023 17:10:31