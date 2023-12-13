اعتقال 4 آلاف فلسطيني منذ 7 تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 4 آلاف، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وعدد من المؤسسات الحقوقية.
وقالت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير ومركز وادي حلوة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ 7 تشرين الأول الماضي، حوالي 4 آلاف فلسطيني، بينهم 150 امرأة، وأكثر من 255 طفلا، وأصدرت 2100 قرار اعتقال إداري، بين قرار جديد وتجديد، مبينة أن هذه الأرقام لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة.
وأوضحت أن هناك أكثر من 7800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، من بينهم حوالي 2870 معتقلا إداريا.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
13/12/2023 17:10:31
MENAFN13122023000117011021ID1107590400
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