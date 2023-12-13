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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

12/13/2023 2:54:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 13 كانون الأول (بترا)- استشهد فلسطيني (29 عاما) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.
وأكد مدير مستشفى الرازي بجنين فواز حماد، في بيان، أن الشاب استشهد عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي.
وذكر شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلا في مخيم جنين، واقتحم جنود الاحتلال عددا من مساجد المخيم، واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء، في خطوة استفزازية.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
13/12/2023 17:04:26

MENAFN13122023000117011021ID1107590399

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