برنامج الأغذية العالمي يحذر من كارثة في السودان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من حدوث "كارثة جوع" في السودان؛ إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدات الغذائية لتشمل المحاصرين نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ 8 أشهر.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال البرنامج، إنه "إذا لم تتم زيادة المساعدات الغذائية بشكل كبير بحلول المواسم العجاف في أيار المقبل، فقد تشهد بؤر الصراع الساخنة ظهور كارثة جوع".
وأشار إلى أن المناطق الأكثر تضررا نتيجة احتدام الصراع في السودان، هي العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد وكردفان في الجنوب، موضحة أن "ما يقارب 18 مليون شخص في السودان يواجهون الجوع الحاد".
--(بترا)
رصد/ي ف/م ف/رق
13/12/2023 17:02:34
MENAFN13122023000117011021ID1107590398
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