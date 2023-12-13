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برنامج الأغذية العالمي يحذر من كارثة في السودان

12/13/2023 2:54:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من حدوث "كارثة جوع" في السودان؛ إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدات الغذائية لتشمل المحاصرين نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ 8 أشهر.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال البرنامج، إنه "إذا لم تتم زيادة المساعدات الغذائية بشكل كبير بحلول المواسم العجاف في أيار المقبل، فقد تشهد بؤر الصراع الساخنة ظهور كارثة جوع".
وأشار إلى أن المناطق الأكثر تضررا نتيجة احتدام الصراع في السودان، هي العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد وكردفان في الجنوب، موضحة أن "ما يقارب 18 مليون شخص في السودان يواجهون الجوع الحاد".
--(بترا)
رصد/ي ف/م ف/رق
13/12/2023 17:02:34

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