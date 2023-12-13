مؤتمر المناخ: اتفاق عالمي للتخلي عن الوقود الأحفوري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دبي 13 كانون الأول (بترا)- أقر مؤتمر الأطراف للتغير المناخي "COP28" الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في دبي، اتفاق الإمارات للعمل المناخي، باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، والذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.
وصادق ممثلو 197 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف "COP28" بمدينة إكسبو دبي، على اتفاق دولي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.
وأشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف، الدكتور سلطان الجابر، بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف، وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية.
وشدد على ضرورة تحويل الاتفاقيات التي تمت على هامش المؤتمر إلى أفعال، وعلى رأسها مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الطاقة النظيفة أو الخضراء 3 مرات بحلول 2030.
--(بترا)
ف ش/ف م/رق
13/12/2023 16:58:54
MENAFN13122023000117011021ID1107590397
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