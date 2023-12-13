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مؤتمر المناخ: اتفاق عالمي للتخلي عن الوقود الأحفوري

12/13/2023 2:54:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

دبي 13 كانون الأول (بترا)- أقر مؤتمر الأطراف للتغير المناخي "COP28" الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في دبي، اتفاق الإمارات للعمل المناخي، باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، والذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.
وصادق ممثلو 197 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف "COP28" بمدينة إكسبو دبي، على اتفاق دولي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.
وأشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف، الدكتور سلطان الجابر، بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف، وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية.
وشدد على ضرورة تحويل الاتفاقيات التي تمت على هامش المؤتمر إلى أفعال، وعلى رأسها مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الطاقة النظيفة أو الخضراء 3 مرات بحلول 2030.
--(بترا)
ف ش/ف م/رق
13/12/2023 16:58:54

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