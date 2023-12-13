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عمليات التجارة البحرية: أنباء عن حادثتين قبالة سواحل اليمن وعُمان

12/13/2023 2:54:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 13 كانون الأول (بترا)- قالت الوكالة البريطانية لعمليات التجارة البحرية (يو.كي.إم.تي.أو)، أن هناك أنباءً تفيد بوقوع حادثتين منفصلتين قبالة سواحل اليمن وعُمان، صباح اليوم الأربعاء.
ونقلت هيئة البي بي سي اليوم الأربعاء عن الوكالة البريطانية قولها إنها تلقت بلاغاً حول الحادث الأول على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً غرب ميناء الحديدة اليمني، فيما تلقت بلاغاً حول حادث آخر على بعد 90 ميلاً بحرياً جنوب مدينة الدقم العمانية، مشيرة إلى أن "السلطات تحقق في الحوادث التي لم توضح تفاصيلها حتى الآن.
--(بترا)
ر ش/ ن ح/ف ق
13/12/2023 16:55:30

MENAFN13122023000117011021ID1107590396

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