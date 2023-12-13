الجامعة العربية: تصويت الجمعية العامة لوقف النار بغزة يعكس عزلة إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 13 كانون الأول (بترا)- رحبت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، إن الأغلبية الكاسحة التي صوتت لصالح القرار إنما تعبر عن موقف الرأي العالمي الحقيقي، فيما تقف الدول التي صوتت ضد القرار على الجانب الخطأ من التاريخ.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله إن التصويت الكبير القرار يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتهافت الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح رشدي، أن الأمين العام للجامعة العربية يتابع بدقة التطور في الموقف الأميركي من العدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة.

وقال أبو الغيط إن التطور في الموقف الأميركي جاء متأخراً وما زال غير كافٍ لوقف الحرب الدموية، مُتمنياً أن تتخذ الولايات المتحدة الموقف الصحيح أخلاقياً وسياسياً بالضغط على إسرائيل لوقف مذبحة غزة التي ستغذي التطرف في المنطقة لعقودٍ مقبلة.

--(بترا)

ن ا/ ن ح

13/12/2023 16:50:20