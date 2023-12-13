الجامعة العربية: تصويت الجمعية العامة لوقف النار بغزة يعكس عزلة إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 13 كانون الأول (بترا)- رحبت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، إن الأغلبية الكاسحة التي صوتت لصالح القرار إنما تعبر عن موقف الرأي العالمي الحقيقي، فيما تقف الدول التي صوتت ضد القرار على الجانب الخطأ من التاريخ.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله إن التصويت الكبير القرار يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتهافت الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح رشدي، أن الأمين العام للجامعة العربية يتابع بدقة التطور في الموقف الأميركي من العدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة.
وقال أبو الغيط إن التطور في الموقف الأميركي جاء متأخراً وما زال غير كافٍ لوقف الحرب الدموية، مُتمنياً أن تتخذ الولايات المتحدة الموقف الصحيح أخلاقياً وسياسياً بالضغط على إسرائيل لوقف مذبحة غزة التي ستغذي التطرف في المنطقة لعقودٍ مقبلة.
--(بترا)
ن ا/ ن ح
13/12/2023 16:50:20
MENAFN13122023000117011021ID1107590395
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