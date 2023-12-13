صدور العدد 19 من مجلة صوت الجيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- صدر حديثاً عن وزارة الثقافة العدد 19 من مجلة "صوت الجيل"، الشهرية المعنية بالإبداع الشبابي، التي تكشف مواهب شباب وشابات المملكة الموهوبين والمبدعين، عبر نشر مواد شبابية، تُعبر عن آمال وتطلعات الجيل الجديد.

واستهل عدد المجلة التي يرأس تحريرها الروائي جلال برجس، مقالة افتتاحية لبرجس، بعنوان: "شعرية الرواية"، وفيها أشار إلى ظهور العديد من الروايات العربية التي نُصّبت فيها اللغة بطلاً يبقى حاضراً بدينامايكيته ومرونته في فضاء النص الروائي.

وقال برجس، إن هنالك فارقًا واضحًا بين الصورة الفنية، والصورة الشعرية؛ إذ أن لكل منهما علاقة مختلفة بالنص التي تولد وتتحرك فيه، ولو أنهما تتمازجان احيانًأ.

كما كتب الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية تحت عنوان: "الشعرية الرقمية"، فيما اشتملت "مصفوفة العدد" على ملف عن: "أدب الشباب في البلقاء"، أعده الدكتور محمود عواد الدباس، آتياً على ذكر شخصيات أدبية ولدت في البلقاء أو كتبت عن مدنها وقراها، ومنهم: "نمر بن عدوان، وعرار، وحسني فريز، وسليمان المشيني، ومحمد العطيات، وعلي الفزاع، وحيدر محمود، سليمان عويس، وغيرهم).

كما اشتمل أيضًا على توثيق لذاكرة البلقاء، وتاريخها: تعليميًا وسياسيًا والعادات والتقاليد وأسلوب الحياة.

وشارك مع الدباس في إعداد الملف من شابات وشباب البلقاء، سمر العدوان، ورنا غريزات، وميسون العواملة، وابتسام المناصير، ورنا حداد، ورانيا دوجان.

وحاورت الكاتبة أسماء العمري الأديب الدكتور نائل العدوان في زاوية "ملتقى الأجيال"، أما في الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان: "ورد بلدي" وردت المواد التالية: رحى الأحلام لرولا العمري، ومشاعرك مداد لريشتك لصقر الحمايدة، وأخي الذي يصلح ما يشتته الرحيل لبشرى علي، وأمطار فبرواري لعمرو شرف، وروح قبالة مفازات عالية لإكرام العطاري، وتوقيعات لحلا القبيلات، وأشد وقعًا لمعتصم النداف، وعيني أنا بعينها لسالم المحادين، ونشيج الياسمين لخلود الإبراهيم، ويوم الاعتراف بالهزيمة لحنين إبداح، وابنتي وأعرفها لهدى الأحمد.

وفي زاوية "خرائط البوح"، كتبت إكرام العطاري تحت عنوان: "روح قبالة مفازات عالية"، أما في مختبر العدد، فوردت المواد التالية: الرواية والاستنارة لمحمد عطية محمود، ومتطلبات الترجمة للأجناس الأدبية من العربية لآلاء البطاينة، وشداة النقد والإبداع ترجمة للدكتور حسين جمعة، وما لا نبوح به إلا لمنصات التواصل الاجتماعي لأحمد نصيب علي حسين، والشعر المعاصر إلى أين؟ للدكتورة سهى مشرقي.

وفي زاوية "مراسيل"، كتب أنيس الرافعي تحت عنوان: "شقاءُ الأثر: سوانح عن أدب الشباب في المغرب"، واختتم العدد بزاوية "نقوش" بمقالة لإياد أبو ريان عن مدينة البتراء.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

13/12/2023 16:46:29